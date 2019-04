У самого дорого смартфона Samsung массовые проблемы с экраном

Источник материала: IT.Tut.by

26 апреля в продажу выходит первый сгибающийся смартфон Samsung — Galaxy Fold. Производитель успел отослать блогерам и западным интернет-изданиям образцы устройства на тестирование, и у некоторых из них уже через несколько дней после начала использования возникли проблемы с дисплеями. Об этом пишет PhoneArena.

Журналисты сообщают о выпуклости, образующейся вдоль центральной складки посередине сгибающегося 7,3-дюймового дисплея новинки. После нескольких часов использования гаджета у других обозревателей панель просто переставала работать, на складке появлялись битые пиксели.

Еще один вариант деформации — отслаивание полимерного слоя, защищающего дисплей смартфона. PhoneArena пишет, что этот полимерный слой выглядит как защитная пленка, но снимать его не нужно (хотя некоторые блогеры это уже сделали).