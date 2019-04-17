У самого дорого смартфона Samsung массовые проблемы с экраном

Источник материала: IT.Tut.by

26 апреля в продажу выходит первый сгибающийся смартфон Samsung — Galaxy Fold. Производитель успел отослать блогерам и западным интернет-изданиям образцы устройства на тестирование, и у некоторых из них уже через несколько дней после начала использования возникли проблемы с дисплеями. Об этом пишет PhoneArena.



Фото: YouTube

Журналисты сообщают о выпуклости, образующейся вдоль центральной складки посередине сгибающегося 7,3-дюймового дисплея новинки. После нескольких часов использования гаджета у других обозревателей панель просто переставала работать, на складке появлялись битые пиксели.

Еще один вариант деформации — отслаивание полимерного слоя, защищающего дисплей смартфона. PhoneArena пишет, что этот полимерный слой выглядит как защитная пленка, но снимать его не нужно (хотя некоторые блогеры это уже сделали).

My colleague opened the Galaxy Fold and it started doing this. So, long answer to your question @WilfredFrost , the hinge doesn’t seem very rugged after all. After two days: pic.twitter.com/Z1F8iwjURa — Todd Haselton (@robotodd) 17 апреля 2019 г.

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw — Mark Gurman (@markgurman) 17 апреля 2019 г.

Ресурс The Verge обратился к Samsung за объяснениями о сложившейся ситуации. В компании отметили, что журналисты получили на тестирование «ранние образцы Galaxy Fold». Коммерческие версии гаджета подобными проблемами страдать не должны.

Напомним: ранее в Samsung заявляли, что экран Galaxy Fold сможет выдержать около 200 тысяч раскрытий и закрытий. Сам смартфон работает на процессоре Snapdragon 855, оснащается 4,6-дюймовым внешним экраном и 7,3-дюймовым внутренним. В устройстве установлено шесть камер. В США новинку будут продавать за 1980 долларов.

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