Какое порно смотрят фанаты «Звездных войн»

Сегодня, 4 мая, поклонники культовой саги Джорджа Лукаса отмечают День «Звездных войн». Дело в том, что знаменитая фраза из фильма May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила») созвучна с May the 4th. К этой дате известный порносайт Pornhub изучил предпочтения фанатов «Звездных войн».

Каждый год количество поисковых запросов, связанных со «Звездными войнами», возрастает. Так, 4 мая 2018-го их было на 748% больше, чем в остальные дни года.

Наиболее часто пользователи ищут видео, где упоминается принцесса Лея. Но запрос «Звездные войны Рей» (главная героиня седьмого и восьмого эпизода саги) продолжает набирать популярность. Другие распространенные запросы — Асока Тано (герой анимационного фильма 2008 года «Звездные войны: Войны клонов»), гуманоидная раса «Тви'леки» и Падме Амидала (один из центральных персонажей).



Кроме того, фанаты «Звездных войн» вводят в поисковую строку слова «пародия», «косплей», «хентай», «анимация». Их интересы часто связаны с другими фильмами и играми, такими как «Звездный путь», «Мстители», «Флинстоуны», Tomb Raider, Fortnite, Dragon Ball Z, Halo, Overwatch и Call of Duty.

Мужчины ищут видео по «Звездным войнам» на 38% чаще женщин. Напомним, что по итогам 2018 года самой популярной у белорусов категорией фильмов для взрослых стал хентай.