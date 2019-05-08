«Настоящий танк-солдат». Все о Т-34−85, который возглавляет парад на День независимости

Источник материала: IT.Tut.by

Уже который год парад в честь Дня независимости возглавляет танк Т-34-85 с надписью «Червонный» на башне. Боевая машина хранит на себе следы от осколков мин и снарядов. Конечно, этот танк необычный: он прошел модернизацию на 140-м ремонтном заводе и был подготовлен специально для парадов.



Возможно, отметка от фаустпатрона. Такие следы попаданий фронтовики называли «поцелуй ведьмы»

Сегодня экипаж танка — всего два человека. Хватит ли этого для управления боевой машиной, на какой передаче танк едет в парадной колонне и какие изменения были внесены в конструкцию, читайте на 42.TUT.BY.

Против «Тигров» и «Пантер»

Танки Т-34 участвовали в боях с самого начала Великой Отечественной войны. Первоначально «тридцатьчетверка» превосходила всю немецкую бронетехнику, но к лету 1943 года ситуация кардинально изменилась. Тогда на фронте появились немецкие танки «Тигр» и «Пантера», броню которых 76-мм пушка, установленная на советском танке, могла пробить только с дистанции менее 400 метров. В свою очередь, пушки новейших немецких машин пробивали лобовую броню Т-34 с дистанции 1,5 км.





Ситуацию нужно было срочно исправлять. Этому могло способствовать принятие на вооружение нового танка Т-43, разрабатываемого на базе «тридцатьчетверки». Однако в силу ряда причин работы по танку были остановлены. Зато пригодилась его башня, на основе которой создали новую для Т-34. В машине появилась 85-мм пушка, а лобовое бронирование выросло вдвое — с 45 до 90 мм.

Именно в таком виде «тридцатьчетверка» и знакома большинству по военным фильмам. Производство танка с новой башней началось в 1944 году.

Освобождение Минска

Сейчас Т-34-85 можно увидеть в Минске на параде в честь Дня независимости. На его башне четко видны бортовой номер 145, белая стрела (опознавательный знак второго гвардейского корпуса) и буква «Л» — принадлежность к 4-й гвардейской танковой бригаде полковника Олега Лосика. Такая же надпись нанесена на памятник-танк возле Центрального Дома офицеров.

Дело в том, что именно на Т-34-85 с номером Л-145, носившем имя «Червонный», экипаж Дмитрия Фроликова первым ворвался в захваченный фашистами Минск.





Наступление на Минск готовили в условиях строгой секретности, чтобы противник не успел подтянуть резервы. Взвод Дмитрия Фроликова второго июля 1944 года был отправлен на разведку. Совершив скрытный ночной марш длиной почти 60 км, танкисты вышли к столице.

В 2.30 Фроликов доложил по радио: «Нахожусь на северо-западной окраине Минска. Оборонительные позиции противника заняты не полностью. Продолжаю выполнять боевую задачу». Генерал Бурдейный отдал кодированный приказ: «555», что означало штурм.

В бою на улицах Минска взвод Дмитрия Фроликова уничтожил самоходное орудие «Фердинанд», два зенитных орудия и противотанковую пушку.





К сожалению, танкист не дожил до победы — погиб в феврале 1945 года. Не пережила войны и его боевая машина. Поэтому чести носить имя «Червонный» удостоился другой танк-фронтовик, который и стал символом памяти тысяч погибших в войне танкистов.

Замена масла — раз в пять лет

— Когда узнал, что доверят командовать настоящей «тридцатьчетверкой», — сильно волновался, — рассказывает Денис Зевалич, начальник лаборатории кафедры устройства и эксплуатации бронетанкового вооружения. — Это настоящий танк-солдат, прошедший войну, только посмотрите, сколько «ран» на его броне.





Перед тем как встать в строй, танк был модернизирован на 140-м ремонтном заводе. Нужно было восстановить двигатель, отремонтировать подвеску и сделать машину чуть более комфортной в обслуживании, чем оригинал.

— Поставили систему запуска двигателя воздухом, систему подогрева, чтобы танк лучше запускался зимой, своеобразное Webasto.

На первых Т-34-76 танковое переговорное устройство работало ужасно. Поэтому командир танка просто ставил механику-водителю ноги на плечи и управлял им при помощи заранее определенных сигналов.





— На 140-м заводе поставили в танк отличную радиостанцию. С ее помощью отдаю команды механику-водителю. Наш экипаж — два человека вместо пяти, поэтому в танке пространства хватает каждому.

Масло в танке меняется раз в пять лет или в зависимости от пройденного километража. Для замены необходимо несколько десятков литров.

— Пробег сейчас у танка небольшой — машина занята в основном на репетиции парада, ну еще снимается в фильмах. К нам нередко приезжают российские кинематографисты, представители Wargaming.

На параде — на третьей передаче

Механик-водитель младший сержант Дмитрий Стефанович четыре года подряд водит танки. Сначала, во время службы в шестой отдельной гвардейской механизированной бригаде, Дмитрий служил на современном Т-72Б.





— На то, чтобы стать механиком-водителем Т-34-85, был настоящий конкурс — многим хотелось управлять легендарным танком на параде.

По словам Дмитрия, управлять «тридцатьчетверкой» сложнее, чем «семьдесятдвойкой», но внутри советского танка можно разместиться с определенной долей комфорта.

— Если в Т-72 передвигать рычаги тебе помогает гидравлика, то в Т-34-85 нужно прилагать собственные силы. Это же касается и коробки: чтобы переключить передачи, требуется определенное усилие. Сиденье у меня удобное, можно отодвинуться и вытянуть ноги, расслабиться после напряженной тренировки.





В танке установлена пятискоростная коробка передач, но обычно механик-водитель пользуется только двумя.

— Первая нужна для движения по заболоченной местности, преодоления брода, — поясняет Дмитрий Стефанович. — Вторая — для резкого старта, например, когда танк стреляет с короткой остановки и ему нужно быстро уйти от огня вражеской артиллерии. На параде еду на третьей передаче — 12−15 км/ч.





С места механика-водителя отличная обзорность, которую дает поднятый люк, но это же создает и определенные неудобства.

— Раньше здесь стояли смотровые приборы, но их демонтировали — обзор не слишком хороший, а с открытым люком ездить очень удобно — виден весь маршрут в деталях. Единственное, дождь, пыль и грязь летят на тебя. После тренировки форма сразу идет в стирку. Но все равно удовольствие от управления этой машиной получаешь колоссальное!





Увидеть «Червонный» можно будет в этом году на параде третьего июля. Легендарный танк возглавит механизированную колонну. По словам обслуживающих танк военных, у этой машины большой запас прочности, и с памятью о Великой Отечественной будет жить и эта «тридцатьчетверка».