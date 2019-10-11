Cайт 115.бел сильно обновился. Теперь об отключениях коммунальных услуг могут сообщать на мобильный

Источник материала: Tut.by

Сайт 115.бел сменил название и обновился. Теперь портал «Мой горад» называется «Мая рэспубліка». Пользователи смогут получать на мобильный уведомления об отключениях коммунальных услуг и увидят на карте, где в городе какие заявки выполняются прямо сейчас.



Скриншот: с сайта 115.бел

Портал городского хозяйства «Мой горад» заработал в Минске в 2015 году, в 2017-м его запустили в Витебске, а позже и во всех районных и областных центрах страны. Одновременно появились единые диспетчерские службы, которые обслуживают граждан по короткому номеру 115.

При разработке портала «Мая рэспубліка» его создатели учитывали предложения и замечания, поступившие от пользователей. Сайт тесно интегрирован с единой системой «Диспетчерская служба».

«Например, сейчас люди звонят в контакт-центр по проблемам приостановления оказания жилищно-коммунальных услуг. В идеале же информация должна исходить от поставщика услуги. О планируемом отключении предприятие будет сообщать в контакт-центр, а жители уже в автоматическом режиме получат на свои мобильные телефоны информацию не только об отключении, но и о примерных сроках восстановления подачи воды, тепла или другой услуги», — объясняют в Центре информационных технологий Мингорисполкома.

Вся информация об отключениях будет отражаться на карте района, города или всей страны. Те, у кого уже есть регистрация на портале «Мой горад», смогут входить на обновленный сайт под прежними учетными данными.

Что новое:

новый дизайн сайта;

единая информационная система с контакт-центрами 115 по всей стране;

система избранных адресов: можно добавить до 5 избранных адресов, по которым будут поступать уведомления об отключениях жилищно-коммунальных услуг;

возможность направлять заявку с привязкой к точке на карте и к конкретному адресу жилого дома;

визуализация информации о приостановлении оказания ЖКУ на карте Республики Беларусь;

красочные и подробные открытые данные ЖКХ Республики Беларусь;

рейтинги районов, организаций и пользователей.

Приложения можно скачать по таким ссылкам: Android , IOS .

При обнаружении проблем и ошибок создатели сайта просят обращаться по e-mail: support115@it-minsk.by.