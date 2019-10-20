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Рассекречен документ по первой ядерной бомбе СССР
21.10.2019 09:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Госкорпорация «Росатом» начала публиковать рассекреченные материалы об истории отечественной атомной отрасли. Документы
Часть архивных материалов касается работы над советской атомной бомбой. Так, на портале опубликовано поручение руководителя атомной отрасли СССР Бориса Ванникова директору конструкторского бюро № 11 (КБ-11) Павлу Зернову во исполнение постановления правительства от июня 1946 года.
В документе КБ поручено под руководством лаборатории № 2 создать реактивный двигатель С (РДС) в двух вариантах — с применением тяжелого топлива (С-1) и легкого топлива (С-2).
Под реактивным двигателем С в документах понималась атомная бомба, тяжелым топливом назывался оружейный плутоний, а легким — оружейный уран, отмечает «РИА Новости». Лаборатория № 2 Академии наук СССР — прежнее название Курчатовского института.
Ванников обозначил план и сроки выполнения задач, а также поручил ежемесячно докладывать о ходе работ И.В., П.М. и Ю.Б. Как пишет агентство, эти инициалы принадлежат научному руководителю атомного проекта СССР Игорю Васильевичу Курчатову, директору КБ-11 Павлу Михайловичу Зернову и главному конструктору, научному руководителю КБ-11 Юлию Борисовичу Харитону.
Испытания РДС-1 прошли на Семипалатинском полигоне 29 августа 1949 года. Мощность бомбы составила более 20 килотонн. Удар по специально возведенным для эксперимента сооружениям и военной технике был признан успешным. Ответственным за подготовку к нему был Харитон.
Точкой отсчета в истории российской атомной отрасли «Росатом» называет 20 августа 1945 года. В тот день было издано постановление о создании особого органа управления работами по урану — Специального комитета при ГКО СССР. Этим же постановлением было создано Первое главное управление (ПГУ) при Совете народных комиссаров СССР во главе с Ванниковым, который «де-факто стал первым руководителем отрасли», говорится на сайте «Росатома».
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Госкорпорация «Росатом» начала публиковать рассекреченные материалы об истории отечественной атомной отрасли. Документы обнародованы на портале «История...
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