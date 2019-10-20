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Рассекречен документ по первой ядерной бомбе СССР

21.10.2019 09:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Госкорпорация «Росатом» начала публиковать рассекреченные материалы об истории отечественной атомной отрасли. Документы обнародованы на портале «История «Росатома» в разделе, посвященном российской атомной отрасли, 75-летие которой будет отмечаться в 2020 году. Об этом сообщает РБК.

Рассекречен документ по первой ядерной бомбе СССР
Юлий Харитон и РДС-1. Фото: biblioatom.ru

Часть архивных материалов касается работы над советской атомной бомбой. Так, на портале опубликовано поручение руководителя атомной отрасли СССР Бориса Ванникова директору конструкторского бюро № 11 (КБ-11) Павлу Зернову во исполнение постановления правительства от июня 1946 года.

В документе КБ поручено под руководством лаборатории № 2 создать реактивный двигатель С (РДС) в двух вариантах — с применением тяжелого топлива (С-1) и легкого топлива (С-2).

Под реактивным двигателем С в документах понималась атомная бомба, тяжелым топливом назывался оружейный плутоний, а легким — оружейный уран, отмечает «РИА Новости». Лаборатория № 2 Академии наук СССР — прежнее название Курчатовского института.

Ванников обозначил план и сроки выполнения задач, а также поручил ежемесячно докладывать о ходе работ И.В., П.М. и Ю.Б. Как пишет агентство, эти инициалы принадлежат научному руководителю атомного проекта СССР Игорю Васильевичу Курчатову, директору КБ-11 Павлу Михайловичу Зернову и главному конструктору, научному руководителю КБ-11 Юлию Борисовичу Харитону.

Испытания РДС-1 прошли на Семипалатинском полигоне 29 августа 1949 года. Мощность бомбы составила более 20 килотонн. Удар по специально возведенным для эксперимента сооружениям и военной технике был признан успешным. Ответственным за подготовку к нему был Харитон.

Точкой отсчета в истории российской атомной отрасли «Росатом» называет 20 августа 1945 года. В тот день было издано постановление о создании особого органа управления работами по урану — Специального комитета при ГКО СССР. Этим же постановлением было создано Первое главное управление (ПГУ) при Совете народных комиссаров СССР во главе с Ванниковым, который «де-факто стал первым руководителем отрасли», говорится на сайте «Росатома».

 
 
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Госкорпорация «Росатом» начала публиковать рассекреченные материалы об истории отечественной атомной отрасли. Документы обнародованы на портале «История...
 
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