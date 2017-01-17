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Денежные доходы белорусов продолжают снижаться

18.01.2017 10:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 янв – Sputnik. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси за январь – ноябрь 2016 года снизились на 7,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Национальный статистический комитет.

Денежные доходы белорусов продолжают снижаться
© Sputnik / Виктор Толочко
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Реальные денежные доходы – это все денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на инфляцию в стране. Для сравнения, в январе – октябре 2016 года снижение реальных денежных доходов составило 7,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Тенденция постепенного снижения денежных доходов населения наблюдается уже много месяцев подряд.

По данным Белстата, за январь-ноябрь 2016 года в общем объеме денежных доходов на оплату труда пришлось 61,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, заняли 8,3%, доля трансфертов населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) составила 24%, на доходы от собственности и прочие доходы пришлось еще 5,9%.

Правительство Беларуси обещало рост реальных доходов на полпроцента в этом году к 2015-му. 

В 2015-м году реальные доходы населения снизились на 5,9% к предыдущему.

 
Теги: Минск
 
 
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За 11 месяцев прошлого года они сократились на 7,5%, несмотря на планы правительства обеспечить рост по итогам 2016-го.

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