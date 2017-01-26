МИНСК, 27 янв – Sputnik. Обрушение античной постройки в городе Помпеи, находящемся в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, было зафиксировано утром в пятницу вблизи так называемого "Дома Кифариста", сообщили итальянские СМИ.

По данным журналистов, речь идет об обрушении стены, примыкающей к атриуму древнего домуса. К счастью, этот участок постройки не был украшен знаменитыми античным фресками. В настоящее время в этой зоне города, который был погребен под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году, работают эксперты местного ведомства по охране культурных ценностей и карабинеры.

К ситуации в археологическом комплексе у подножия Везувия уже давно приковано пристальное внимание культурной общественности и СМИ. Каждое обрушение той или иной постройки, которое обычно происходит здесь после ливневых дождей, становится поводом для очередного разбирательства, которое порой перерастает в политический скандал. Достаточно сказать, что в 2011 году один из ближайших сторонников Сильвио Берлускони тогдашний министр культуры Италии Сандро Бонди вынужден был уйти в отставку после громкого скандала в связи с обрушением так называемого "Дома гладиаторов" в Помпеях.

В начале 2013 года местными властями был презентован крупный реставрационный проект Grande Progetto Pompei, на осуществление которого Еврокомиссия выделила 105 миллионов евро. В рамках этой инициативы были отреставрированы и открыты для посещения туристов многочисленные объекты культурного достояния Италии. В январе министр культуры Дарио Франческини подписал специальный декрет об учреждении Археологического парка города Помпеи. Однако обрушения античных построек по-прежнему продолжаются.

Примечательно, что в четверг в археологическом комплексе в Помпеях состоялось профсоюзное собрание членов двух крупнейших общенациональных профсоюзов работников системы охраны памятников Италии. В ходе него речь шла о том, что многие из недавно отреставрированных и открытых для публики античных построек практически сразу были вновь закрыты из-за отсутствия персонала для надзора за бесценными объектами. В частности, эта судьба постигла 10 древнеримских домусов, которые были открыты летом 2013 года.