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В Минске водитель умер за рулем, переставляя машину

27.02.2017 08:39 — ЧП | Tut.by  
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Водитель в Минске умер за рулем, переставляя машину, сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ РУВД Фрунзенского района столицы Алена Волчек.

Инцидент произошел 26 февраля. На номер «102» позвонили очевидцы. По их словам, на улице Матусевича за рулем KIA Sorento находится, предположительно, нетрезвый водитель. Экипаж прибыл на место около 21.00, к этому времени сюда уже приехала скорая помощь.

Оказалось, 57-летнему владельцу KIA позвонили и попросили переставить автомобиль. Он спустился, начал перепарковываться.

«В какой-то момент водителю стало плохо. Машина двигалась хаотично, повредила еще два припаркованных в попутном направлении автомобиля. Поэтому люди решили, что за рулем — нетрезвый. Скорая же по прибытии констатировала смерть. Диагноз устанавливается», — рассказала Алена Волчек.

 
Теги: Минск
 
 
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В какой-то момент водителю стало плохо. Машина двигалась хаотично, повредила еще два припаркованных в попутном направлении автомобиля.

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