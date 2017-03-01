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Более 70 крестов украли на кладбище в Ивьевском районе

01.03.2017 22:33 — ЧП | Tut.by  
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Пропажу более 70 крестов с кладбища в деревне Залейки Ивьевского района обнаружили недавно местные жители. В растерянности вызвали на место не милицию, а руководителя местного сельисполкома, пишет "СБ Беларусь Сегодня".

Председатель Моринского сельисполкома Таисия Лось поспешила выехать на место и сама позвонила в дежурную часть:

— Кресты были просто выломаны, выкручены. Пострадали могилы, которые обустраивались в 80-х — 90-х годах. Тогда было принято устанавливать металлические кресты. Именно они и стали добычей преступников. После этого приезжали следователи, проводили проверку среди местных жителей. Но это, скорее всего, сделали не они. Не так воспитаны.

Стоит отметить, что территория Моринского сельисполкома — место специфическое. Здесь очень много домов выкуплено горожанами: минчанами, лидчанами, гродненцами.

Фактически соотношение деревенских жителей и дачников — один к одному. К тому же, кладбище расположено безлюдном месте, в лесу, в паре сотен метров от трассы Минск-Гродно. Незаметно подъехать, выломать и погрузить кресты в машину мог кто угодно.

По факту похищения алюминиевых крестов заведено уголовное дело, ведется расследование.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Кресты были просто выломаны, выкручены. Пострадали могилы, которые обустраивались в 80-х - 90-х годах.

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