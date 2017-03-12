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Обвал на мусорной свалке в Эфиопии: уже 60 погибших
Число погибших при обрушении мусорной свалки в пригороде эфиопской столицы Аддис-Абебы превысило 60 человек, передает в понедельник, 13 марта, CNN.
Ранее сообщалось о 46 жертвах. При этом отмечалось, что большинство из них — женщины и дети.
Что послужило причиной обвала, пока неизвестно. Отмечается, на свалку более 50 лет свозили мусор из столицы. В последние годы ее прекратили использовать, однако, по утверждению местных жителей, недавно сброс начался вновь.
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Мусор накрыл несколько как временных, так и бетонных домов. В тот момент на месте происшествия находилось примерно 150 человек, 37 удалось спасти.
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Архив (ЧП)
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