﻿ Обвал на мусорной свалке в Эфиопии: уже 60 погибших. 21.by
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Обвал на мусорной свалке в Эфиопии: уже 60 погибших

13.03.2017 21:15 — ЧП | Tut.by  
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Число погибших при обрушении мусорной свалки в пригороде эфиопской столицы Аддис-Абебы превысило 60 человек, передает в понедельник, 13 марта, CNN.


Фото: Reuters

Ранее сообщалось о 46 жертвах. При этом отмечалось, что большинство из них — женщины и дети.

Обвал произошел 12 марта. Мусор накрыл несколько как временных, так и бетонных домов. В тот момент на месте происшествия находилось примерно 150 человек, 37 удалось спасти.

Что послужило причиной обвала, пока неизвестно. Отмечается, на свалку более 50 лет свозили мусор из столицы. В последние годы ее прекратили использовать, однако, по утверждению местных жителей, недавно сброс начался вновь.

 
 
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Мусор накрыл несколько как временных, так и бетонных домов. В тот момент на месте происшествия находилось примерно 150 человек, 37 удалось спасти.

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