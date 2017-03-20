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Браконьеры убили бурого медведя в Березинском заповеднике

21.03.2017 18:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 мар – Sputnik. Краснокнижный бурый медведь погиб в браконьерской петле в Березинском биосферном заповеднике, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович.

Браконьеры убили бурого медведя в Березинском заповеднике
© Фото: Госинспекция охраны животного и растительного мира
Инспекторы, милиция и солдаты ловили 2 браконьеров в Мозырском районе

По данным инспекции, останки животного обнаружили госинспекторы Бегомльской МРИ в Лепельском районе у деревни Рожно.

"В одну из металлических петель попал медведь, забрать погибшее животное нелегал, видимо, не решился – и туша медведя стала добычей хищников", – сказала Громович.

Она также уточнила, что в настоящее время ведется активный поиск злоумышленника.

По словам собеседницы Sputnik, данный случай является вопиющим фактом браконьерства, поскольку бурый медведь включен в Красную книгу Беларуси и является объектом Конвенции СИТЕС. 

Громович также рассказала, что причиненный природе ущерб оценивается в 55,2 тысячи рублей (более 29 тысяч долларов США). В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас ведутся активные поиски браконьера, причиненный природе ущерб оценивается в 29 тысяч долларов США.

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