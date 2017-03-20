МИНСК, 21 мар – Sputnik. Краснокнижный бурый медведь погиб в браконьерской петле в Березинском биосферном заповеднике, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович.

По данным инспекции, останки животного обнаружили госинспекторы Бегомльской МРИ в Лепельском районе у деревни Рожно.

"В одну из металлических петель попал медведь, забрать погибшее животное нелегал, видимо, не решился – и туша медведя стала добычей хищников", – сказала Громович.

Она также уточнила, что в настоящее время ведется активный поиск злоумышленника.

По словам собеседницы Sputnik, данный случай является вопиющим фактом браконьерства, поскольку бурый медведь включен в Красную книгу Беларуси и является объектом Конвенции СИТЕС.

Громович также рассказала, что причиненный природе ущерб оценивается в 55,2 тысячи рублей (более 29 тысяч долларов США). В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.