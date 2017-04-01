2 апреля в Вилейке и прилегающих районах примерно с 15.30 отсутствовало электричество. Об этом сообщили пользователи портала.

По их информации, «сегодня с обеда из-за аварии на центральной подстанции в Вилейке и районе пропало электричество, не работали магазины, многоквартирные дома остались без воды».

В «Белэнерго» пояснили, что 2 апреля в 15.15 из-за повреждения высоковольтного выключателя на подстанции «Вилейка», отключилась высоковольтная линия электропередачи 110 кВ «Молодечно-Вилейка», частично отсутствовало электроснабжение некоторых потребителей Вилейского, Минского, Мядельского района.

Были организованны ремонтно-восстановительные работы на подстанции «Вилейка» и высоковольтной линии электропередачи 110 кВ «Молодечно — Вилейка».

В настоящее время силами оперативно выездных бригад частично восстановлено электроснабжение потребителей путем выполнения переключений в высоковольтной сети.

В «Белэнерго» подчеркнули, что «все потребители 1-й категории были переведены автоматикой на резерв, или подключены к дизель-электростанциям».