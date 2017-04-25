МИНСК, 26 апр — Sputnik. Смертельный наезд совершил в Минске мужчина 1925 года рождения, сообщили Sputnik в среду в МВД Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Новые пенсионные удостоверения вводятся в Беларуси

Авария произошла днем 25 апреля на улице Притыцкого. Женщина 1948 года рождения переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, когда водитель автомобиля "Хонда" совершил на нее наезд.

Пострадавшая пенсионерка была госпитализирована, рассказали в министерстве внутренних дел. К сожалению, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Женщина скончалась.

За рулем "Хонды" находился 92-летний житель Минска.