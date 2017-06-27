ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Осиповичском районе мужчина облил сожительницу кипятком. Женщина погибла

28.06.2017 10:20 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Осиповичского района. Во время ссоры он облил сожительницу кипятком, но пострадавшая не сразу обратилась к медикам. Позже она погибла от ожогов и осложнений, сообщает Управление Следственного комитета по Могилевской области.

В середине мая пьяный мужчина во время ссоры облил кипятком свою 38-летнюю сожительницу. В результате она получила ожоги лица и тела.

— За медицинской помощью женщина не обращалась, лечилась самостоятельно. Когда потерпевшей стало совсем плохо, она вызвала бригаду скорой медицинской помощи, — рассказала официальный представитель УСК по области Оксана Соленюк.

Женщину госпитализировали, но спасти ее уже не смогли. По заключению эксперта, смерть наступила от ожогов, которые осложнились развитием ожоговой болезни в стадии септикотоксемии.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 147 УК (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи — от 5 до 15 лет лишения свободы.

Назначен ряд экспертиз. Следствие выясняет мотив и другие обстоятельства преступления.

 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадавшая не сразу обратилась к медикам. Позже она погибла от ожогов и осложнений.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Сельчанин на Могилевщине облил сожительницу кипятком – женщина умерла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика