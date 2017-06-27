В Осиповичском районе мужчина облил сожительницу кипятком. Женщина погибла

Возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Осиповичского района. Во время ссоры он облил сожительницу кипятком, но пострадавшая не сразу обратилась к медикам. Позже она погибла от ожогов и осложнений, сообщает Управление Следственного комитета по Могилевской области.

В середине мая пьяный мужчина во время ссоры облил кипятком свою 38-летнюю сожительницу. В результате она получила ожоги лица и тела.

— За медицинской помощью женщина не обращалась, лечилась самостоятельно. Когда потерпевшей стало совсем плохо, она вызвала бригаду скорой медицинской помощи, — рассказала официальный представитель УСК по области Оксана Соленюк.

Женщину госпитализировали, но спасти ее уже не смогли. По заключению эксперта, смерть наступила от ожогов, которые осложнились развитием ожоговой болезни в стадии септикотоксемии.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 147 УК (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи — от 5 до 15 лет лишения свободы.

Назначен ряд экспертиз. Следствие выясняет мотив и другие обстоятельства преступления.