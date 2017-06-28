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Сотни тысяч патронов пропали на военном складе в Словакии

28.06.2017 22:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июн — Sputnik. На армейском складе в Словакии пропали 300 тысяч патронов, которые использовались для обучения стрельбе личного состава, заявил журналистам министр обороны страны Петер Гайдош.

Накануне местные СМИ сообщили, что на военном складе в районе Турчьянске Теплице на западе Словакии при проведении инвентаризации была обнаружена крупная недостача боеприпасов — 300 тысяч патронов.  

"Мы сейчас проводим инвентаризацию всех складов. Когда контроль будет закончен, то примем все необходимые меры для того, чтобы были улучшены система выдачи боеприпасов и охрана складов", — сказал глава оборонного ведомства.

По словам Гайдоша, в последние десятилетия не вкладывались абсолютно никакие инвестиции в модернизацию технического обеспечения складского хозяйства ведомства, и только сейчас зашла речь о том, чтобы их охраняли профессиональные военные.

Экс-министр обороны Словакии Любомир Галко отметил, что "пропавших с армейского склада боеприпасов достаточно для того, чтобы нанести сумасшедшие потери материального и человеческого характера". Поэтому, считает Галко, говорить о данной краже необходимо откровенно и честно. Тем более, что она, как выясняется, уже не первая, добавил он.

Ранее, в марте этого года, появилась информация о том, что с армейского склада в городе Тренчине на западе республики пропало 120 боевых гранат и 10 противотанковых снарядов.

 
Теги: Минск
 
 
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Парламентарии возмущены тем, что военные могли допустить исчезновение патронов, и напомнили о мартовском инциденте с гранатами.

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