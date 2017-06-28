Сотни тысяч патронов пропали на военном складе в Словакии

МИНСК, 28 июн — Sputnik. На армейском складе в Словакии пропали 300 тысяч патронов, которые использовались для обучения стрельбе личного состава, заявил журналистам министр обороны страны Петер Гайдош.

Накануне местные СМИ сообщили, что на военном складе в районе Турчьянске Теплице на западе Словакии при проведении инвентаризации была обнаружена крупная недостача боеприпасов — 300 тысяч патронов.

"Мы сейчас проводим инвентаризацию всех складов. Когда контроль будет закончен, то примем все необходимые меры для того, чтобы были улучшены система выдачи боеприпасов и охрана складов", — сказал глава оборонного ведомства.

По словам Гайдоша, в последние десятилетия не вкладывались абсолютно никакие инвестиции в модернизацию технического обеспечения складского хозяйства ведомства, и только сейчас зашла речь о том, чтобы их охраняли профессиональные военные.

Экс-министр обороны Словакии Любомир Галко отметил, что "пропавших с армейского склада боеприпасов достаточно для того, чтобы нанести сумасшедшие потери материального и человеческого характера". Поэтому, считает Галко, говорить о данной краже необходимо откровенно и честно. Тем более, что она, как выясняется, уже не первая, добавил он.

Ранее, в марте этого года, появилась информация о том, что с армейского склада в городе Тренчине на западе республики пропало 120 боевых гранат и 10 противотанковых снарядов.