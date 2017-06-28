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В Лунинецком районе 26-летнего электромонтера ударило током
Следователи проводят проверку по факту травмирования электромонтера, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.
Травму молодой человек получил 28 июня около 10.00 при разрезании проводов в ходе демонтажа линии электропередачи вблизи железнодорожной станции Лахва. Согласно сведениям организации, перед случившимся с ним был проведен инструктаж по охране труда и плану на производство данных работ, которые ему были поручены в соответствии с нарядом-допуском. По предварительным данным, мужчина коснулся провода рукой без специальной перчатки. Коллеги помогли пострадавшему спуститься со столба и сообщили о случившемся в скорую помощь.
Мужчина госпитализирован с электротравмой в больницу. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа с участием представителей государственной инспекции труда.
Пострадавший — житель Ганцевичского района и работает электромонтером электроснабжения Барановичского отделения белорусской железной дороги.
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Мужчина госпитализирован с электротравмой в больницу.
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Архив (ЧП)
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