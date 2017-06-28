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В Лунинецком районе 26-летнего электромонтера ударило током

29.06.2017 17:49 — ЧП | Tut.by  
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Следователи проводят проверку по факту травмирования электромонтера, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Травму молодой человек получил 28 июня около 10.00 при разрезании проводов в ходе демонтажа линии электропередачи вблизи железнодорожной станции Лахва. Согласно сведениям организации, перед случившимся с ним был проведен инструктаж по охране труда и плану на производство данных работ, которые ему были поручены в соответствии с нарядом-допуском. По предварительным данным, мужчина коснулся провода рукой без специальной перчатки. Коллеги помогли пострадавшему спуститься со столба и сообщили о случившемся в скорую помощь.

Мужчина госпитализирован с электротравмой в больницу. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа с участием представителей государственной инспекции труда.

Пострадавший — житель Ганцевичского района и работает электромонтером электроснабжения Барановичского отделения белорусской железной дороги.

 
 
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Мужчина госпитализирован с электротравмой в больницу.

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