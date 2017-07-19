Подросток утонул в меловом карьере в Гродно

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Ребенок 2002 года рождения утонул в меловом карьере в Гродно, сообщила в четверг пресс-служба областного управления МЧС.



© Фото: УВД Гродненского облисполкома Белорусские Мальдивы превратились в промзону и стали непопулярными

Сообщение о трагическом инциденте спасатели получили накануне днем. Бригада МЧС выехала по вызову на улицу Домбровского, где и находится карьер, в котором утонул 15-летний школьник.

Тело подростка было извлечено из воды спасателями из ОСВОД. Обстоятельства гибели ребенка не сообщаются.

Меловые карьеры, такие как "Зеленка" и "Синька", являются популярными у горожан, хотя купаться там не разрешено. Случаи гибели людей в этих карьерах встречались и ранее.