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Подросток утонул в меловом карьере в Гродно
20.07.2017 08:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июл — Sputnik. Ребенок 2002 года рождения утонул в меловом карьере в Гродно, сообщила в четверг пресс-служба областного управления МЧС.
© Фото: УВД Гродненского облисполкома
Сообщение о трагическом инциденте спасатели получили накануне днем. Бригада МЧС выехала по вызову на улицу Домбровского, где и находится карьер, в котором утонул 15-летний школьник.
Тело подростка было извлечено из воды спасателями из ОСВОД. Обстоятельства гибели ребенка не сообщаются.
Меловые карьеры, такие как "Зеленка" и "Синька", являются популярными у горожан, хотя купаться там не разрешено. Случаи гибели людей в этих карьерах встречались и ранее.
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Тело ребенка из воды доставали сотрудники ОСВОД, обстоятельства гибели ребенка неизвестны.
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