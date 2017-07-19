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Подросток утонул в меловом карьере в Гродно

20.07.2017 08:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июл — Sputnik. Ребенок 2002 года рождения утонул в меловом карьере в Гродно, сообщила в четверг пресс-служба областного управления МЧС.

Подросток утонул в меловом карьере в Гродно
© Фото: УВД Гродненского облисполкома
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Сообщение о трагическом инциденте спасатели получили накануне днем. Бригада МЧС выехала по вызову на улицу Домбровского, где и находится карьер, в котором утонул 15-летний школьник.

Тело подростка было извлечено из воды спасателями из ОСВОД. Обстоятельства гибели ребенка не сообщаются.

Меловые карьеры, такие как "Зеленка" и "Синька", являются популярными у горожан, хотя купаться там не разрешено. Случаи гибели людей в этих карьерах встречались и ранее.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Тело ребенка из воды доставали сотрудники ОСВОД, обстоятельства гибели ребенка неизвестны.

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