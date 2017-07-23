Двое минчан разбили памятники на кладбище в Крупском районе

МИНСК, 25 июл — Sputnik. В Крупском районе задержали вандалов, которые разбили памятники на местном кладбище, сообщила Sputnik официальный представитель УВД Минского облисполкома Надежда Ерашова.

Правонарушителями стали 21-летний и 22-летний жители Минска, которые приехали погостить к своим бабушкам в Крупский район. Проведав их, парни решили отметить событие горячительными напитками, после чего отправились к приятелю на соседнюю ферму, где застолье продолжилось. Когда закончился алкоголь, столичные гости решили сходить на близлежащее кладбище в поисках выпивки — родственники нередко оставляют а могилах "чарочки". Не найдя желаемого, толи от злости, толи из-за сильного опьянения, молодые люди стали крушить памятники.

Сумма причиненного ущерба составляет около тысячи белорусских рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 339 УК Беларуси ("злостное хулиганство"). Им грозит до 6 лет лишения свободы.