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Двое минчан разбили памятники на кладбище в Крупском районе

24.07.2017 13:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июл — Sputnik. В Крупском районе задержали вандалов, которые разбили памятники на местном кладбище, сообщила Sputnik официальный представитель УВД Минского облисполкома Надежда Ерашова.

Правонарушителями стали 21-летний и 22-летний жители Минска, которые приехали погостить к своим бабушкам в Крупский район. Проведав их, парни решили отметить событие горячительными напитками, после чего отправились к приятелю на соседнюю ферму, где застолье продолжилось. Когда закончился алкоголь, столичные гости решили сходить на близлежащее кладбище в поисках выпивки — родственники нередко оставляют а могилах "чарочки". Не найдя желаемого, толи от злости, толи из-за сильного опьянения, молодые люди стали крушить памятники.

Сумма причиненного ущерба составляет около тысячи белорусских рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 339 УК Беларуси ("злостное хулиганство"). Им грозит до 6 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Сумма причиненного ущерба составила около тысячи белорусских рублей.

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