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Не стать жертвой аттракциона: что ломалось в Беларуси
27.07.2017 17:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июл – Sputnik. Один человек погиб и пятеро получили ранения во время катания на аттракционе на ярмарке в американском штате Огайо – одна из кабинок задела ограждение и вылетела за него.
© REUTERS SOCIAL MEDIA
Sputnik вспомнил, какие беды принесли аттракционы в белорусские парки отдыха.
В начале каждого сезона минские аттракционы проверяют и выдают разрешения на работу, но и это не всегда гарантирует спокойный сезон.
В 2016 году администратор аттракциона "Джамбо джет" в Парке Челюскинцев зашел в запретную зону, чтобы найти упавшие наушники посетителя. Мужчину сбил двигавшийся по рельсам вагончик – от полученных травм
В 2011 году удалось обойтись без жертв, когда две школьницы оказались заблокированными в кабинке паровоза на аттракционе "Катальная гора" в Парке Челюскинцев – кабинка отсоединилась в момент движения, но девушек удалось освободить.
В 2009 году на том же аттракционе паровоз поднялся на высокую горку и внезапно на всей скорости поехал вниз. Пострадавших не было, но посетители парка испугались за себя и друг друга.
Страшное происшествие случилось в 2008 году на цепочном аттракционе "Карусель" в Парке Челюскинцев: во время движения диск, вращающий карусель с сиденьями, сорвало с опоры, и он упал на землю вместе с людьми. Ранения получили шесть человек, в том числе четверо несовершеннолетних.
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Инцидент с аттракционом в США – не единичный случай, неприятности в парках отдыха случались и в Минске.
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