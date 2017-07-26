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Не стать жертвой аттракциона: что ломалось в Беларуси

27.07.2017 17:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл – Sputnik. Один человек погиб и пятеро получили ранения во время катания на аттракционе на ярмарке в американском штате Огайо – одна из кабинок задела ограждение и вылетела за него.

Не стать жертвой аттракциона: что ломалось в Беларуси
© REUTERS SOCIAL MEDIA
Аттракцион поломался на ярмарке в США: есть жертвы и пострадавшие

Sputnik вспомнил, какие беды принесли аттракционы в белорусские парки отдыха.

В начале каждого сезона минские аттракционы проверяют и выдают разрешения на работу, но и это не всегда гарантирует спокойный сезон.

В 2016 году администратор аттракциона "Джамбо джет" в Парке Челюскинцев зашел в запретную зону, чтобы найти упавшие наушники посетителя. Мужчину сбил двигавшийся по рельсам вагончик – от полученных травм администратор скончался на месте

В 2011 году удалось обойтись без жертв, когда две школьницы оказались заблокированными в кабинке паровоза на аттракционе "Катальная гора" в Парке Челюскинцев – кабинка отсоединилась в момент движения, но девушек удалось освободить. 

В 2009 году на том же аттракционе паровоз поднялся на высокую горку и внезапно на всей скорости поехал вниз. Пострадавших не было, но посетители парка испугались за себя и друг друга.

Страшное происшествие случилось в 2008 году на цепочном аттракционе "Карусель" в Парке Челюскинцев: во время движения диск, вращающий карусель с сиденьями, сорвало с опоры, и он упал на землю вместе с людьми. Ранения получили шесть человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

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Теги: Минск
 
 
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Инцидент с аттракционом в США – не единичный случай, неприятности в парках отдыха случались и в Минске.

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