Не стать жертвой аттракциона: что ломалось в Беларуси

МИНСК, 27 июл – Sputnik. Один человек погиб и пятеро получили ранения во время катания на аттракционе на ярмарке в американском штате Огайо – одна из кабинок задела ограждение и вылетела за него.



© REUTERS SOCIAL MEDIA Аттракцион поломался на ярмарке в США: есть жертвы и пострадавшие

Sputnik вспомнил, какие беды принесли аттракционы в белорусские парки отдыха.

В начале каждого сезона минские аттракционы проверяют и выдают разрешения на работу, но и это не всегда гарантирует спокойный сезон.

В 2016 году администратор аттракциона "Джамбо джет" в Парке Челюскинцев зашел в запретную зону, чтобы найти упавшие наушники посетителя. Мужчину сбил двигавшийся по рельсам вагончик – от полученных травм администратор скончался на месте .

В 2011 году удалось обойтись без жертв, когда две школьницы оказались заблокированными в кабинке паровоза на аттракционе "Катальная гора" в Парке Челюскинцев – кабинка отсоединилась в момент движения, но девушек удалось освободить.

В 2009 году на том же аттракционе паровоз поднялся на высокую горку и внезапно на всей скорости поехал вниз. Пострадавших не было, но посетители парка испугались за себя и друг друга.

Страшное происшествие случилось в 2008 году на цепочном аттракционе "Карусель" в Парке Челюскинцев: во время движения диск, вращающий карусель с сиденьями, сорвало с опоры, и он упал на землю вместе с людьми. Ранения получили шесть человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

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