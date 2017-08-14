Нападение на миротворческий лагерь ООН в Мали: есть погибшие

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Около десяти человек погибли при нападении боевиков на базу миротворцев ООН в городе Тимбукту в Мали, передает во вторник РИА Новости .

Атака базы произошла в минувший понедельник — шестеро неизвестных, предположительно, боевиков, начали стрелять в охрану, в результате перестрелки они были ликвидированы.

По различным данным, потери среди миротворцев составляют от семи до десяти человек.

База в Тимбукту является штаб-квартирой Многопрофильной миссии ООН по стабилизации ситуации в Мали (МИНУСМА). В город для поддержки направлен отряд оперативного реагирования.