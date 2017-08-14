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Нападение на миротворческий лагерь ООН в Мали: есть погибшие

15.08.2017 08:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 авг — Sputnik. Около десяти человек погибли при нападении боевиков на базу миротворцев ООН в городе Тимбукту в Мали, передает во вторник РИА Новости.

Нападение на миротворческий лагерь ООН в Мали: есть погибшие
© AFP/ Ahmed OUOBA
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Атака базы произошла в минувший понедельник — шестеро неизвестных, предположительно, боевиков, начали стрелять в охрану, в результате перестрелки они были ликвидированы.

По различным данным, потери среди миротворцев составляют от семи до десяти человек.

База в Тимбукту является штаб-квартирой Многопрофильной миссии ООН по стабилизации ситуации в Мали (МИНУСМА). В город для поддержки направлен отряд оперативного реагирования.

 
Теги: Минск
 
 
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Данные о погибших разнятся - в результате перестрелки с боевиками погибли от семи до десяти миротворцев.

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