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Нападение на миротворческий лагерь ООН в Мали: есть погибшие
15.08.2017 08:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 авг — Sputnik. Около десяти человек погибли при нападении боевиков на базу миротворцев ООН в городе Тимбукту в Мали, передает во вторник
© AFP/ Ahmed OUOBA
Атака базы произошла в минувший понедельник — шестеро неизвестных, предположительно, боевиков, начали стрелять в охрану, в результате перестрелки они были ликвидированы.
По различным данным, потери среди миротворцев составляют от семи до десяти человек.
База в Тимбукту является штаб-квартирой Многопрофильной миссии ООН по стабилизации ситуации в Мали (МИНУСМА). В город для поддержки направлен отряд оперативного реагирования.
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Данные о погибших разнятся - в результате перестрелки с боевиками погибли от семи до десяти миротворцев.
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