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Около детского сада в Могилеве нашли человеческие останки
На территории детского сада в Могилеве обнаружили человеческие останки. По предварительным данным, захоронению более 65 лет,
Скелетированные человеческие останки обнаружили во время земляных работ на территории детского сада на улице Котовского. Их забрали на экспертизу. По предварительным данным, кости пролежали в земле около 65−70 лет, а возможно, и дольше.
Сейчас останки детально исследуют судмедэксперты для точной характеристики.
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Эксперты считают, что найденные кости пролежали в земле не менее 60 лет.
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Архив (ЧП)
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