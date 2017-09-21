Около детского сада в Могилеве нашли человеческие останки

На территории детского сада в Могилеве обнаружили человеческие останки. По предварительным данным, захоронению более 65 лет, сообщили в областном управлении Госкомитета судебных экспертиз.





Скелетированные человеческие останки обнаружили во время земляных работ на территории детского сада на улице Котовского. Их забрали на экспертизу. По предварительным данным, кости пролежали в земле около 65−70 лет, а возможно, и дольше.

Сейчас останки детально исследуют судмедэксперты для точной характеристики.