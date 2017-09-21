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Около детского сада в Могилеве нашли человеческие останки

22.09.2017 16:44 — ЧП | Tut.by  
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На территории детского сада в Могилеве обнаружили человеческие останки. По предварительным данным, захоронению более 65 лет, сообщили в областном управлении Госкомитета судебных экспертиз.


Скелетированные человеческие останки обнаружили во время земляных работ на территории детского сада на улице Котовского. Их забрали на экспертизу. По предварительным данным, кости пролежали в земле около 65−70 лет, а возможно, и дольше.

Сейчас останки детально исследуют судмедэксперты для точной характеристики.

 
Теги: Могилев
 
 
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Эксперты считают, что найденные кости пролежали в земле не менее 60 лет.

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