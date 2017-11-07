Тело рыбака найдено в Днепре в Быховском районе

МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Житель Могилевского района утонул в Днепре во время рыбалки, сообщили Sputnik в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси.

Тело мужчины в воде было обнаружено накануне вблизи деревни Лядо, расположенной в Быховском районе – труп в реке увидел рыбачивший местный житель.

"Тело погибшего осмотрено медицинским судебным экспертом. После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена точная причина смерти", – сказали в ГКСЭ.

Там также сообщили, что мужчина был одет как рыболов, при нем были снасти, но отсутствовали документы, удостоверяющие личность.

Впоследствии по отпечаткам пальцев эксперты установили, что погибший является жителем деревни Буйничи, находящейся в Могилевском районе. В настоящее время следствием по факту смерти 56-летнего рыбака проводится проверка.