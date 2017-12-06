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Женщина обокрала нового знакомого в сауне

07.12.2017 12:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 дек — Sputnik. Минчанка подозревается в ограблении нового знакомого в столичной сауне, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель Центрального РУВД Татьяна Обозная.

Женщина обокрала нового знакомого в сауне
CC BY-SA 2.0 / Jordan Gillespie / Handcuffs
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Как рассказали в милиции, к ним обратился сам мужчина: у него после посещения столичной сауны пропали 137 тысяч российских рублей (около $2,3 тысяч) и 240 долларов. Как выяснилось, мужчина приехал с другом на курсы повышения квалификации из Орши.

"Накануне вечером они отдыхали и употребляли спиртные напитки, после чего друг заявителя уснул, а он сам решил прогуляться по ночной столице. На улице мужчина познакомился с женщиной, общение они решили продолжить в сауне", — сообщили в милиции.

Наутро женщина ушла, мужчина же на такси приехал в гостиницу, где заметил пропажу денег.

Правоохранители установили личность женщины — ею оказалась 37-летняя минчанка. По данным милиции, она похитила деньги из барсетки мужчины после того, как он уснул.

Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "кража", ей грозит до трех лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина приехал из Орши в столицу на курсы повышения квалификации.

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