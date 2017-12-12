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КГК решил взыскать со строителя-нелегала налоги за 4 года
12.12.2017 21:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Минска, который четыре года занимался строительством коттеджей и отделкой помещений и не платил налоги, сообщили Sputnik во вторник в Комитете государственного контроля Беларуси.
© Sputnik/ Сергей Венявский
Выявили строителя-нелегала оперативники столичной финансовой милиции, по их данным, незаконную предпринимательскую деятельность мужчина осуществлял в период с 2011 по 2015 год.
"В основном он занимался оказанием услуг по возведению коттеджей и отделочными внутренними работами", – сказали в КГК.
В комитете также уточнили, что всего за четыре года работы минчанин заработал более 122 тысяч рублей, но с этой суммы налоги не платил.
В отношении мужчины было возбуждено дело по ч. 2 ст. 233 Уголовного кодекса Беларуси (незаконная предпринимательская деятельность).
Санкция данной статьи в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет и крупный штраф.
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В качестве максимального наказания мужчине, строившему коттеджи, грозит лишение свободы на срок до пяти лет и крупный штраф.
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