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В Иране разбился турецкий пассажирский самолет. 11 человек на борту погибли
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Частное воздушное судно, которое летело из ОАЭ в Стамбул, потерпело крушение на юго-западе Ирана. Жертвами крушения стали 11 человек.
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