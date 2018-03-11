﻿ В Иране разбился турецкий пассажирский самолет. 11 человек на борту погибли. 21.by
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В Иране разбился турецкий пассажирский самолет. 11 человек на борту погибли

12.03.2018 06:34 — ЧП | Tut.by  
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Частное воздушное судно, которое летело из ОАЭ в Стамбул, потерпело крушение на юго-западе Ирана. Жертвами крушения стали 11 человек.

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