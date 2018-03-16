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В Мачулищах пьяная хозяйка натравила двух псов на прохожего. Милиция применила оружие

17.03.2018 12:13 — ЧП | Tut.by  
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Ночью 16 марта в милицию позвонила жительница поселка Мачулищи, которая рассказала, что на ее зятя напали две собаки, ему нужна помощь. Прибывшие милиционеры были вынуждены применить табельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблиспокома.

Вечером мужчина вышел из дома и пошел на остановку электрички- ему нужно было на работу в ночную смену. По пути к остановке он увидел женщину, которая выгуливала двух собак, похожих на колли и боксера. Но тут собаки кинулись к нему, а женщина дала команду «фас».

Одно их животных укусило прохожего, мужчина бросился бежать, собаки стали его преследовать, а женщина еще раз крикнула псам «фас». На бегу он сумел достать мобильный телефон и нажал на первый попавшийся номер. Когда теща сняла трубку, он попросил ее вызвать милицию.

Когда милиция прибыла по вызову, они увидели собак неподалеку от места происшествия. Хозяйка псов скомандовала «фас» и собаки бросились уже на милиционеров.

«С учетом складывающейся обстановки было принято решение об использовании табельного оружия. Предупредительный выстрел произвел впечатление только на боксера, следующие два выстрела остановили вторую собаку. Сразу отметим, что она жива, в ветклинике из ее конечностей извлекли две пули», — рассказали в милиции.

Хозяйка животных — 54-летнняя местная жительница. Она на момент задержания находилась в сильном алкогольном опьянении. Примечательно, что женщина в августе прошлого года уже привлекалась к ответственности по похожей ситуации. Тогда она отделалась штрафом в 460 рублей.

В настоящее время по поводу случившегося проводится проверка. Вероятно, речь будет идти об уголовной ответственности за совершение злостного хулиганства. После проведения проверки материалы будут переданы специалистам Следственного комитета для дачи правовой оценки. На место выбывали и представители Минского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз, которые зафиксировали происшествие. Решается вопрос о назначении специальных исследований.

 
 
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Когда милиция прибыла по вызову, они увидели собак неподалеку от места происшествия. Хозяйка псов скомандовала "фас" и собаки бросились уже на милиционеров.

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