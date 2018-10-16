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Как избежать риска получить фальшивые деньги

17.10.2018 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Как избежать риска получить фальшивые деньгиОдним из наиболее опасных видов преступлений, негативно влияющих на экономику любого государства, является фальшивомонетчество. В Республике Беларусь фальшивомонетчество является уголовно наказуемым деянием. Согласно действующему законодательству, фальшивомонетчество – это изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт подделной официальной денежной единицы Республики Беларусь, государственных или иных ценных бумаг, иностранной валюты. Уголовная ответственность за совершение этого преступления пре-дусмотрена статьей 221 Уголовного кодеса Республики Беларусь в виде ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишением свободы от 2 до 15 лет с кофискацией имущества или без конфискации. Уголовной отвественности за совершение фальшивомонетчества подлежат лица, дос-тигшие ко времени совершения преступления 16-летнего возраста.
Чтобы не стать жертвами фальшивомонетчиков и избежать риска получения “фальшивки”, необходимо строго придерживаться определенных правил:
— при необходимости покупки или продажи иностранной валюты пользуйтесь только услугами пункта обмена валют;
— ни в коем случае не приобретайте и не продавайте за иностранную валюту какие-либо материальные ценности. В первом случае вы рискуете быть привлеченным к административной отвественности в виде штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин, во втором случае, помимо этого, высока вероятность, что за проданную вещь с вами рассчитываются подделкой.
Изготовление и сбыт фальшивых белорусских рублей – дело рук “местных умельцев”, в основном, из числа школьников, студентов и лиц ранее судимых. В обязательном порядке проверяйте имеющиеся у вас денежные средства НБ Республики Беларусь на их подлинность, основными признаками которых являются наличие защитной нити, водяного знака, цветных защитных волокон.
По всем фактам обнаружения фальшивых денежных купюр вы можете обращаться в Кричевский РОВД по т. 54-671.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Одним из наиболее опасных видов преступлений, негативно влияющих на экономику любого государства, является фальшивомонетчество. В Республике Беларусь...
 
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