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Как избежать риска получить фальшивые деньги
17.10.2018 — ЧП | Кричевская жизнь
Одним из наиболее опасных видов преступлений, негативно влияющих на экономику любого государства, является фальшивомонетчество. В Республике Беларусь фальшивомонетчество является уголовно наказуемым деянием. Согласно действующему законодательству, фальшивомонетчество – это изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт подделной официальной денежной единицы Республики Беларусь, государственных или иных ценных бумаг, иностранной валюты. Уголовная ответственность за совершение этого преступления пре-дусмотрена статьей 221 Уголовного кодеса Республики Беларусь в виде ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишением свободы от 2 до 15 лет с кофискацией имущества или без конфискации. Уголовной отвественности за совершение фальшивомонетчества подлежат лица, дос-тигшие ко времени совершения преступления 16-летнего возраста.
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Одним из наиболее опасных видов преступлений, негативно влияющих на экономику любого государства, является фальшивомонетчество. В Республике Беларусь...
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