Отвлекся на телефон. В Волгограде монтажник из Беларуси сорвался с высоты и разбился насмерть

В Волгограде 14 ноября рабочий, который приехал на заработки из Беларуси, сорвался с высоты четвертого этажа и разбился насмерть, сообщает «Волгоградская правда» .

— Погибший являлся бригадиром на стройке. Мужчина к тому времени уже закончил работу и спускался вниз. В этот момент, по словам свидетелей, ему позвонили. Монтажник отвлекся на телефон и сорвался вниз, − рассказал следователь.

Мужчину отправили в больницу, где он умер этой же ночью.

Работы на стройке велись с использованием страховки. Разбившийся мужчина в момент происшествия был без снаряжения, он его снял, т. к. закончил работу.