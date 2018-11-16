﻿ Отвлекся на телефон. В Волгограде монтажник из Беларуси сорвался с высоты и разбился насмерть. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отвлекся на телефон. В Волгограде монтажник из Беларуси сорвался с высоты и разбился насмерть

16.11.2018 23:16 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Волгограде 14 ноября рабочий, который приехал на заработки из Беларуси, сорвался с высоты четвертого этажа и разбился насмерть, сообщает «Волгоградская правда».

— Погибший являлся бригадиром на стройке. Мужчина к тому времени уже закончил работу и спускался вниз. В этот момент, по словам свидетелей, ему позвонили. Монтажник отвлекся на телефон и сорвался вниз, − рассказал следователь.

Мужчину отправили в больницу, где он умер этой же ночью.

Работы на стройке велись с использованием страховки. Разбившийся мужчина в момент происшествия был без снаряжения, он его снял, т. к. закончил работу.

 
 
Ссылка на источник 90
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Волгограде 14 ноября рабочий, который приехал на заработки из Беларуси, сорвался с высоты четвертого этажа и разбился насмерть.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Бресте водолаз обокрал коллегу, сделав дубликат ключей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика