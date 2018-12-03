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В Пинском районе при пожаре в собственном доме погиб 55-летний мужчина

04.12.2018 — ЧП | Полесская правда  
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Подробности трагедии корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Олег Червяковский:

В Пинском районе при пожаре в собственном доме погиб 55-летний мужчина
— Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Стошаны Новодворского сельсовета в центр оперативного управления Пинского ГРОЧС поступило вчера, 3 декабря, около 15 часов. Прибывшие к месту вызова спасатели выяснили, что в горящем доме может находиться 55-летний хозяин. Больше получаса понадобилось огнеборцам, чтобы справиться с возгоранием. К сожалению, подозрения соседей оправдались. В одной из комнат на полу было обнаружено тело погибшего мужчины. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибшего.


В Пинском районе при пожаре в собственном доме погиб 55-летний мужчина

Олег Червяковский добавил, что трагедии можно бы избежать, если бы в доме был установлен автономный пожарный извещатель. 


В Пинском районе при пожаре в собственном доме погиб 55-летний мужчина
Статистика показывает, что большое количество пожаров происходит именно в тот момент, когда человек спит. Во сне он не чувствует запаха дыма и поэтому наиболее беззащитен. Своевременно обнаружить возгорание и тем самым предотвратить пожар, гибель людей и материальный ущерб можно с помощью установки в жилых помещениях автономного пожарного извещателя (АПИ).

 

С начала года в Пинске и районе произошло 78 пожаров, из них 30 – в Пинске и 48 – в Пинском районе, в огне погибли 9 человек: один горожанин и 8 жителей района.

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