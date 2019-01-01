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В Магнитогорске на улице с обрушившимся подъездом сгорела маршрутка: погибли три человека

01.01.2019 23:22 — ЧП | Tut.by  
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Три человека погибли в результате возгорания маршрутной «Газели» в Магнитогорске, на месте работают сотрудники ФСБ. Об этом сообщила во вторник пресс-служба губернатора Челябинской области в официальном канале в Telegram.

«Погибло три человека. В автомобиле находилось два газовых баллона. На месте работает оперативно-следственная группа и сотрудники ФСБ, дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.

По данным властей, инцидент произошел на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Правды. 31 декабря по адресу проспект Карла Маркса, 164/2, в жилом доме взорвался газ, в результате чего обрушился подъезд здания.

 
 
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«В автомобиле находилось два газовых баллона. На месте работает оперативно-следственная группа и сотрудники ФСБ, дальнейшая информация уточняется», - говорится в...
 
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