В Магнитогорске на улице с обрушившимся подъездом сгорела маршрутка: погибли три человека

Три человека погибли в результате возгорания маршрутной «Газели» в Магнитогорске, на месте работают сотрудники ФСБ. Об этом сообщила во вторник пресс-служба губернатора Челябинской области в официальном канале в Telegram.

«Погибло три человека. В автомобиле находилось два газовых баллона. На месте работает оперативно-следственная группа и сотрудники ФСБ, дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.

По данным властей, инцидент произошел на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Правды. 31 декабря по адресу проспект Карла Маркса, 164/2, в жилом доме взорвался газ, в результате чего обрушился подъезд здания.