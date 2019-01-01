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В Магнитогорске на улице с обрушившимся подъездом сгорела маршрутка: погибли три человека
Три человека погибли в результате возгорания маршрутной «Газели» в Магнитогорске, на месте работают сотрудники ФСБ. Об этом
«Погибло три человека. В автомобиле находилось два газовых баллона. На месте работает оперативно-следственная группа и сотрудники ФСБ, дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.
По данным властей, инцидент произошел на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Правды. 31 декабря по адресу проспект Карла Маркса, 164/2, в жилом доме взорвался газ, в результате чего
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«В автомобиле находилось два газовых баллона. На месте работает оперативно-следственная группа и сотрудники ФСБ, дальнейшая информация уточняется», - говорится в...
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