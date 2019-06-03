На территории «Нафтана» с высоты упал рабочий-подрядчик. Это второй случай за два месяца

Источник материала: Tut.by

На территории завода «Нафтан» в Новополоцке с высоты упал 27-летний рабочий подрядной строительной организации. Мужчина сейчас в больнице.

— Инцидент произошел 28 мая. Работник сторонней организации на территории «Нафтана» получил телесные повреждения, упав с 14-метровой высоты. Он госпитализирован. Проводится проверка по факту травмирования, — сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по области Оксана Лазько.

2 апреля на территории «Нафтана» погиб 23-летний рабочий подрядной строительной организации — парень сорвался с высоты 30 метров. Он умер еще до приезда скорой.