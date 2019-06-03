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На территории «Нафтана» с высоты упал рабочий-подрядчик. Это второй случай за два месяца
Источник материала: Tut.by
На территории завода «Нафтан» в Новополоцке с высоты упал 27-летний рабочий подрядной строительной организации. Мужчина сейчас в больнице.
— Инцидент произошел 28 мая. Работник сторонней организации на территории «Нафтана» получил телесные повреждения, упав с 14-метровой высоты. Он госпитализирован. Проводится проверка по факту травмирования, — сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по области Оксана Лазько.
2 апреля на территории «Нафтана»
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На территории завода «Нафтан» в Новополоцке с высоты упал 27-летний рабочий подрядной строительной организации. Мужчина сейчас в больнице. — Инцидент...
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