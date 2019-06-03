﻿ На территории «Нафтана» с высоты упал рабочий-подрядчик. Это второй случай за два месяца. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На территории «Нафтана» с высоты упал рабочий-подрядчик. Это второй случай за два месяца

04.06.2019 12:08 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На территории завода «Нафтан» в Новополоцке с высоты упал 27-летний рабочий подрядной строительной организации. Мужчина сейчас в больнице.

— Инцидент произошел 28 мая. Работник сторонней организации на территории «Нафтана» получил телесные повреждения, упав с 14-метровой высоты. Он госпитализирован. Проводится проверка по факту травмирования, — сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по области Оксана Лазько.

2 апреля на территории «Нафтана» погиб 23-летний рабочий подрядной строительной организации — парень сорвался с высоты 30 метров. Он умер еще до приезда скорой.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На территории завода «Нафтан» в Новополоцке с высоты упал 27-летний рабочий подрядной строительной организации. Мужчина сейчас в больнице. — Инцидент...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В офисе предприятия в Новополоцке кто-то покурил - пришлось эвакуировать 20 человек с пожара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика