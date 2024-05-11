Поезд памяти: в минском метро запустили передвижной музей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В метрополитене Минска в честь Дня Победы впервые запустили тематический поезд. В вагонах разместились музеи истории страны. Из чего состоит экспозиция, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Этот поезд легко отличить от других составов. В передвижной музей превратились вагоны. Каждый из них рассказывает об отдельных эпохах развития Беларуси. От военных лет до современности.

Партизанская землянка, квартира 1940-х, белорусская атомная станция и первая в республике женщина-космонавт. Здесь собрали сотни исторических фактов и фотографий. Историки и дизайнеры разрабатывали проект около трех месяцев. У пяти вагонов оригинальное оформление.

«Оклейка поезда происходит непосредственно в депо. Поезд стоит в цеху, приезжают специалисты, профессионалы. Была кропотливая работа, конечно, изыскательская, чтобы подобрать самые интересные, самые значимые факты, чтобы они были интересны не только старшему поколению, но и молодежи», – рассказывает официальный представитель Минского метрополитена Андрей Дроб.

Поезд-музей уже оценили пассажиры. Многие в метро специально ожидают именно этот состав. Приходят с детьми и внуками. Поездка в подземке стала нескучной и познавательной.