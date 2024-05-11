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Поезд памяти: в минском метро запустили передвижной музей
11.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В метрополитене Минска в честь Дня Победы впервые запустили тематический поезд. В вагонах разместились музеи истории страны. Из чего состоит экспозиция, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Этот поезд легко отличить от других составов. В передвижной музей превратились вагоны. Каждый из них рассказывает об отдельных эпохах развития Беларуси. От военных лет до современности.
Партизанская землянка, квартира 1940-х, белорусская атомная станция и первая в республике женщина-космонавт. Здесь собрали сотни исторических фактов и фотографий. Историки и дизайнеры разрабатывали проект около трех месяцев. У пяти вагонов оригинальное оформление.
Поезд-музей уже оценили пассажиры. Многие в метро специально ожидают именно этот состав. Приходят с детьми и внуками. Поездка в подземке стала нескучной и познавательной.
«Создается впечатление, как будто ты сам находишься в каком-то военном поезде. Те, кто приезжают и не знают историю, допустим, могут почитать, узнать что-нибудь новое», – отмечает минчанин Артем Прихидько.
В среднем за день поезд делает более 40 рейсов. Символично, что поезд памяти стартовал со станции метро «Площадь Победы». Он курсирует по московской ветке подземки и будет возить пассажиров несколько лет.
В Минске уже готовят похожий проект для еще одной линии столичного метрополитена. Поезд запустят к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Юбилей страна отмечает в этом году.
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В передвижной музей превратились вагоны. Каждый из них рассказывает об отдельных эпохах развития Беларуси.
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