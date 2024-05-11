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Премьер Беларуси поздравил Мишустина с назначением председателем правительства России

11.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

С назначением на должность председателя правительства России Михаила Мишустина поздравил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщила пресс-служба белорусского правительства.

«Принятое решение, безусловно, является свидетельством высокого доверия со стороны президента Российской Федерации и признанием Ваших бесспорных заслуг на этом крайне ответственном государственном посту в предыдущий период», – говорится в поздравлении.

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Головченко подтвердил готовность к продолжению «конструктивного доверительного диалога в целях реализации определенного главами двух государств курса на всестороннее углубление интеграции Беларуси и России».

Глава белорусского правительства обратил внимание на то, что, благодаря своевременным и грамотным мерам, принятым возглавляемым Мишустиным правительством, экономика России «достойно справилась со всеми вызовами и угрозами, обусловленными внешним давлением, и продолжает уверенно развиваться».

«В этот период произошла также значительная интенсификация взаимодействия правительств Беларуси и России в рамках союзного строительства и торгово-экономического сотрудничества», – подчеркнул Головченко.

10 мая Госдума утвердила Михаила Мишустина на пост председателя правительства России. Позже президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.



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Роман Головченко подтвердил готовность к продолжению диалога по углублению интеграции двух стран.
 
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