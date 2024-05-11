Премьер Беларуси поздравил Мишустина с назначением председателем правительства России

Глава белорусского правительства обратил внимание на то, что, благодаря своевременным и грамотным мерам, принятым возглавляемым Мишустиным правительством, экономика России «достойно справилась со всеми вызовами и угрозами, обусловленными внешним давлением, и продолжает уверенно развиваться».

«В этот период произошла также значительная интенсификация взаимодействия правительств Беларуси и России в рамках союзного строительства и торгово-экономического сотрудничества», – подчеркнул Головченко.