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Премьер Беларуси поздравил Мишустина с назначением председателем правительства России
11.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С назначением на должность председателя правительства России Михаила Мишустина поздравил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщила пресс-служба белорусского правительства.
«Принятое решение, безусловно, является свидетельством высокого доверия со стороны президента Российской Федерации и признанием Ваших бесспорных заслуг на этом крайне ответственном государственном посту в предыдущий период», – говорится в поздравлении.
Глава белорусского правительства обратил внимание на то, что, благодаря своевременным и грамотным мерам, принятым возглавляемым Мишустиным правительством, экономика России «достойно справилась со всеми вызовами и угрозами, обусловленными внешним давлением, и продолжает уверенно развиваться».
«В этот период произошла также значительная интенсификация взаимодействия правительств Беларуси и России в рамках союзного строительства и торгово-экономического сотрудничества», – подчеркнул Головченко.
10 мая
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