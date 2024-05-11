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80 лет назад в бою с фашистскими захватчиками погиб Марат Казей
11.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Шуба Владимир/ТАСС
80 лет назад в бою с фашистскими захватчиками погиб Марат Казей. В 12 лет он вступил в партизанский отряд, а в 14 лет подорвал себя гранатой вместе с врагом. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская побывала на малой родине пионера-героя.
Этот дом сложно отличить от других строений в Станьково. Выглядит он современно. Только табличка напоминает о том, что тут вырос будущий герой Марат Казей.
Память Марата Казея берегут и в местной школе. Он был ее учеником четыре года. Классы располагались в здании на территории усадьбы помещиков Чапских. Здесь чудом сохранилась парта, за которой мог учиться будущий герой. Теперь это музейный экспонат. Вместе с письмом для сестры Арианды Казей и фотографией Марата.
В 12 лет Марат потерял родителей. И решил, что уйдет в партизаны. Был разведчиком, участвовал в диверсиях и рейдах. В мае 1944-го вместе с командиром попал в засаду, отстреливался до последнего патрона, а после подпустил противника и подорвал гранатой вместе с собой.
В центре Минска Марату Казею установлен памятник. Скульптуру создали в 1959 году. Запечатлели последние минуты жизни пионера-героя. С гранатой в руках. Деньги на монумент собирали советские школьники.
Звание героя Советского союза, звезду и орден Ленина Марату Казею присвоили уже посмертно. Награды пришлось получать его сестре Арианде. Похоронили отважного пионера в родной деревне. Над могилой установили обелиск. Сейчас возле него всегда лежат живые цветы.
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В 12 лет он вступил в партизанский отряд, а в 14 лет подорвал себя гранатой вместе с врагом.
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