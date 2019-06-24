ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На ферме в Октябрьском районе электромонтера ударило током, он погиб

25.06.2019 11:24 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Утром 22 июня на молочнотоварной ферме «Волосовичи» ОАО «Некрашинский» Октябрьского района произошел несчастный случай: убило током электромонтера, сообщает местная газета «Чырвоны кастрычнiк».

53-летний электромонтер помогал сварщику в доильном блоке. Длины электрокабеля было недостаточно для подключения сварочного аппарата к розетке, и работники использовали удлинитель, рассказали в СК. Но сварочный аппарат по-прежнему не работал. Электромонтер, не выдернув кабель из розетки, пытался его отремонтировать — и его ударило током. Мужчина погиб на месте.

У электромонтера были все средства индивидуальной защиты, но их не использовал. Работы проводил в личной обуви — туфлях. К тому же, мокрых.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Электромонтер, не выдернув кабель из розетки, пытался отремонтировать сварочный аппарат - и его ударило током.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Жительница Пинского района перечислила 45 тысяч долларов «ясновидящей» из телевизора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика