На ферме в Октябрьском районе электромонтера ударило током, он погиб

Источник материала: Tut.by

Утром 22 июня на молочнотоварной ферме «Волосовичи» ОАО «Некрашинский» Октябрьского района произошел несчастный случай: убило током электромонтера, сообщает местная газета «Чырвоны кастрычнiк».

53-летний электромонтер помогал сварщику в доильном блоке. Длины электрокабеля было недостаточно для подключения сварочного аппарата к розетке, и работники использовали удлинитель, рассказали в СК. Но сварочный аппарат по-прежнему не работал. Электромонтер, не выдернув кабель из розетки, пытался его отремонтировать — и его ударило током. Мужчина погиб на месте.

У электромонтера были все средства индивидуальной защиты, но их не использовал. Работы проводил в личной обуви — туфлях. К тому же, мокрых.