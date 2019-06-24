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На ферме в Октябрьском районе электромонтера ударило током, он погиб
Источник материала: Tut.by
Утром 22 июня на молочнотоварной ферме «Волосовичи» ОАО «Некрашинский» Октябрьского района произошел несчастный случай: убило током электромонтера,
53-летний электромонтер помогал сварщику в доильном блоке. Длины электрокабеля было недостаточно для подключения сварочного аппарата к розетке, и работники использовали удлинитель, рассказали в СК. Но сварочный аппарат по-прежнему не работал. Электромонтер, не выдернув кабель из розетки, пытался его отремонтировать — и его ударило током. Мужчина погиб на месте.
У электромонтера были все средства индивидуальной защиты, но их не использовал. Работы проводил в личной обуви — туфлях. К тому же, мокрых.
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Электромонтер, не выдернув кабель из розетки, пытался отремонтировать сварочный аппарат - и его ударило током.
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