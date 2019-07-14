В результате пожара огнем уничтожена крыша строения, сильно повреждены стены. От теплового воздействия поврежден сайдинг рядом стоящего жилого дома. К счастью, пострадавших нет.
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В Борисове сгорела баня
Источник материала: Единство
В результате пожара огнем уничтожена крыша строения, сильно повреждены стены. От теплового воздействия поврежден сайдинг рядом стоящего жилого дома. К счастью, пострадавших нет.
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Из-за нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств по 1 пер. Осипенко случилось возгорание бани.
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