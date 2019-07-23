В украинской Затоке поезд переехал 24-летнего минчанина

Источник материала: Tut.by

В поселке Затока Одесской области утром 23 июля погиб 24-летний белорус. Он попал под колеса товарного поезда. Об этом сообщили в Главном управлении полиции в Одесской области Украины, также с редакцией TUT.BY связались родные погибшего.

Как сообщает украинская полиция, об инциденте правоохранителям сообщили медики. Известно, что белорус приехал в поселок на отдых.

Полиция открыла уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта» Уголовного кодекса Украины и выясняет все обстоятельства смерти курортника.

Вечером с редакцией связались читатели TUT.BY. Погибшего звали Денис, он из Минска, ему было 24 года. Сейчас близкие пытаются решить вопрос с транспортировкой тела на родину — к сожалению, перед отъездом он не оформил страховку.