Запланированы контрольные проверки

Источник материала: Кричевская жизнь

Статьей 13 Закона «О ветеринарной деятельности» предусмотрено, что юридические лица обязаны соблюдать требования ветеринарно-санитарных правил и иных актов законодательства в области ветеринарной деятельности. Вместе с тем, результаты проведенной прокурорской проверки свидетельствуют об отсутствии налаженной системной работы в ОАО «Кричеврайагропромтехснаб» и КСУП «Малятичи-АГРО» по производству продукции, безответственном отношении работников и руководителей к вверенному им государственному имуществу и вмененным должностным обязанностям.

Проверочными мероприятиями выявлены явные системные нарушения требований Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства», общих требований в области ветеринарии к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом № 7, ветеринарно-санитарных правил содержания дойных животных и получения молока на молочнотоварных фермах, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 29.01.2019 г. № 10, организационно-технологических требований при производстве молока на молочных комплексах промышленного типа, одобренных коллегией Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес­публики Беларусь Постановлением от 04.06.2018 г. № 16.

Нарушения вышеперечисленных нормативно-правовых и технологических актов, направленных на обеспечение сохранности собственности и качества производимой продукции животноводства, допускаются в ОАО «Кричеврайагропромтехснаб»: исполняющими обязанности заведующих МТФ в д.Залесовичи Гуцко Н.П., МТФ в д. Ивановка –Степаненко Т.В.; в КСУП «Малятичи-АГРО»: заведующими МТФ в д.Мирное Шупляковой И.А., МТФ в д. Луты – Жмодиковой А.М., заведующим телятником в д.Луты Агеевой Р.Г., другими работниками указанных сельхозобъектов в процессе экономической деятельности и влекут за собой причинение вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан, в связи с чем требуют их незамедлительного устранения. Вместе с тем, со стороны руководителей предприятий Рыбчинского П.Е. и Радовского А.В. надлежащих мер, направленных на устранение нарушений, не принимается.

К числу наиболее распространенных системных нарушений на объектах животноводства относятся: неудовлетворительное состояние территории ферм и комплексов; навозоудаление из телятников и стойловых мест для животных своевременно не производится, в связи с чем в некоторых случаях животные передвигаются с трудом, кожные покровы животных загрязнены продуктами их жизнедеятельности; прогулочные дворики для животных и летние лагеря для телят не очищены от органики, частично подтоплены водой, имеет место разрушение бетонного покрытия в лагере и сараях, влекущее за собой травмирование животных; посуда и оборудование, применяемые для кормления телят, содержатся в антисанитарном состоянии, зачастую корм для выпойки телят не пригоден для использования по причине его загрязнения; на объектах животноводства не проводятся профилактическая и вынужденная дезинфекция, дезинсекция и дератизация в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, не организовано ведение учета проводимых ветеринарных мероприятий; имеются неединичные факты повреждения системы водоснабжения животноводческих объектов, повлекшие за собой течь и непроизводственную потерю воды; рационы кормления животных не соблюдаются.

Кроме того, следует отметить, что к подготовке животноводчес­ких объектов для работы в зимних условиях (зимне-стойловый период) в сельхозорганизациях до настоящего времени фактически не приступили.

По результатам проведенных проверок прокурором района руководителям хозяйств и в управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома внесены соответствующие акты прокурорского надзора для устранения недостатков и нарушений.

Руководителям хотелось бы напомнить, что представление подлежит безотлагательному рассмотрению и не позднее чем в месячный срок со дня его поступления должны быть приняты конкретные меры по устранению нарушений закона, причин и условий, им способствующих, и о результатах письменно сообщено в прокуратуру района.

Согласно ст. 23.1 Кодекса Рес­публики Беларусь об административных правонарушениях, неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение должностным лицом, индивидуальным предпринимателем либо иным физическим лицом выраженного в установленной законодательством форме требования должностного лица, осуществляющего государственный контроль и (или) надзор, предписания органа государственной безопасности, представления органа государственной охраны либо непринятие мер к устранению указанных в них нарушений – влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин. Пунктом 6.14. Декрета Президента Рес­публики Беларусь от 15.12.2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций» предусмотрено расторжение договоров (контрактов) до истечения срока их действия за неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение должностным лицом выраженного в установленной законодательством форме требования должностного лица, осуществляющего государственный контроль и (или) надзор, предписания органа государственной безопасности, представления органа государственной охраны либо непринятие мер к устранению указанных в них нарушений, то есть по дискредитирующим обстоятельствам.

В целях устранения выявленных нарушений и исполнения требований прокурора прокуратурой района запланированы контрольные проверки, своевременность устранения наиболее грубых нарушения взята на личный контроль прокурором района.

Леонид Палевич,

прокурор района

советник юстиции.