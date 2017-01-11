Одежда будет благодарна!

Вместо того, чтобы выбрасывать одежду при первых признаках ее износа, лучше подарите ей еще один шанс! Используя эти простые хитрости, вы сможете сохранить любимые вещи в первозданном виде, причем совершенно бесплатно.

1. Бритвенный станок поможет избавиться от ворсинок и катышков





Пройдясь по поверхности ткани бритвой, соберите прилипший мусор при помощи небольшого кусочка скотча.

2. Перманентный маркер отлично замаскирует пятна от отбеливателя

3. Утюжки для волос неплохо справляются с отглаживанием воротников

Выставив не слишком высокую температуру, осторожно проведите утюжком по воротнику. Стоит действовать достаточно оперативно, поскольку чрезмерный нагрев ткани способен привести к подпалинам и даже возгоранию материала.

4. Резинка спасет от мелких конфузов

Прикрепив один конец резинки к подвижной части молнии, а другой – накинув на пуговицу, вы сможете не опасаться внезапного расстегивания ширинки.

5. Пена для бритья успешно борется с пятнами от косметики на ткани

После нанесения пены на пятно стоит хорошенько выстирать одежду.

6. Прикрепив небольшую бусину или пуговку к концу шнурка, стягивающего «кулиску» на одежде, можно предотвратить его коварный побег

Если же вы не успели это сделать, и шнурок исчез в глубине, выдерните его полностью и при помощи английской булавки, закрепленной на конце, проденьте вновь.

7. Вернуть убежавший шнурок также поможет соломинка для напитков.

Отрезок соломинки длиной всего пару сантиметров даст возможность без особых усилий протолкнуть шнурок внутри ткани.

8. Обувь можно расширить, налив в нее воды

Это может показаться безумием, но наполнение обуви водой и помещение ее на ночь в морозильную камеру холодильника позволяет туфлям и ботинкам стать просторней.

9. Прогулявшись в новой кожаной куртке по улице в сильный дождь, вы подарите ей стильный винтажный вид

Не в восторге от слишком щеголеватой глянцевой куртки? Плохая погода сделает работу дизайнера за вас.

10. Примерьте новые джинсы, не надевая их

Примерка вороха джинсов в многочисленных магазинах – занятие весьма изматывающее. Желающим сэкономить силы поможет один удобный трюк: просто оберните пояс выбранных вами джинсов вокруг своей шеи. Если в результате его края сомкнутся сзади – это будет означать, что пояс данных штанов скорее всего подойдет вам в талии.

11. Белое вино побеждает красное вино

Это правда! Просто замочите испачканный участок в белом вине, нанесите на пятно кашицу из пищевой соды и оставьте на несколько часов. После этого – постирайте одежду.

12. Жидкость для мытья окон оказывает хороший эффект на глянцевую кожу

Просто распылите средство на поверхность и протрите ее тряпочкой.

13. Тальк удаляет масляные пятна

Нанесите тальк на загрязнение и оставьте его на ночь.

14. Лимонный сок помогает бороться с запахом пота на ткани подмышками

Распылив немного лимонного сока на неприятно пахнущий участок рубашки, вы сможете избавиться от запаха пота.

15. Подшить подол, не имея ни малейших навыков шитья, можно при помощи клеевого пистолета

В ситуации спешки или отсутствия швейных принадлежностей не возбраняется прибегнуть к использованию несколько грубоватых, но тем не менее, эффективных решений.

16. Холодная вода и уксус справятся с пятнами на кожаных изделиях

Эта смесь легко удалит пятна, не вызывая каких-либо повреждений.

17. Используйте фен, чтобы сделать обувь удобней

Наденьте толстые носки, а затем – новые туфли. Хорошенько обработайте их горячим феном, и тогда обувь начнет сидеть на ногах намного удобней.

18. Используйте вазелин, чтобы «расшевелить» застопорившуюся молнию





Намазав вокруг головки молнии слой вазелина пожирнее, вы легко извлечете застрявшую в ней ткань.

19. Прозрачный лак для ногтей остановит стрелку, «побежавшую» по капроновым чулкам





Убедитесь, что лак действительно прозрачен!

20. Прозрачный лак также спасет вас в ситуации отрывающейся пуговицы





Потерю пуговицы в разгар дня, полного дел, можно предотвратить, успев прихватить ее нити каплей прозрачного лака.

21. Расшатались очки? Снова на помощь приходит лак для ногтей!





Не теряя времени на поиски крошечной отвертки, просто капните лаком на барахлящий шарнир дужки.

22. Потяните ткань вокруг затяжки, чтобы вернуть ее на место





23. Жидкость для мытья посуды удаляет масляные пятна





24. Вышедшую из-под контроля спицу в бюстгальтере поможет приручить лоскут бархатистого пластыря или велюровой ткани





25. Качественная полировка кожи может быть выполнена обычным увлажняющим кремом





26. Пищевая сода удаляет неприятный запах от кроссовок





Порошок соды, покрывая поверхности кроссовок, впитает в себя весь скопившийся в обуви пот. Звучит неаппетитно, зато эффект получается значительный.

27. Лак для волос избавит от пятен губной помады





Распылите лак для волос на отпечаток губной помады и дайте ему немного впитаться в течение нескольких минут. После этого простирайте одежду в машинке.

28. Если джинсы приобрели неприятный запах, положите их в морозильную камеру





Холод убивает пахучие бактерии, не обесцвечивая ткань.

29. Линяющий свитер можно также оставить ночевать в морозилке – это сделает его окраску более стойкой





Зная и используя эти небольшие ловкие умения, вы наверняка ощутите, как ваша жизнь становится проще и приятнее.

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Текст: Flytothesky.ru