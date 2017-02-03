﻿﻿ Помните этого истощенного ребенка, оставленного умирать собственными родителями? У него недавно был первый день в школе. 21.by
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Помните этого истощенного ребенка, оставленного умирать собственными родителями? У него недавно был первый день в школе

03.02.2017 21:40 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В конце января 2016 года датский волонтер отправилась со своей спасательной миссией на улицы Нигерии, где и обнаружила истощенного и умирающего ребенка. Этот момент был запечатлен на душераздирающей фотографии, где она поит изголодавшегося малыша водой. Год спустя этот самый мальчик пошел в школу после своего полного выздоровления, а глядя на его нынешние фотографии, видно насколько изменилась его жизнь.

Помните этого истощенного ребенка, оставленного умирать собственными родителями? У него недавно был первый день в школе

Аня Ринггрен Ловен работает в организации под названием DINNødhjælp (Ваша помощь), и благодаря своей социальной работе она нашла этого брошенного мальчика, которого назвала Хоуп, что означает «надежда». Представители организации спасают детей, обвиненных якобы в колдовстве, а потому их биологические родители зачастую бросают их или же убивают. Ряд нигерийских религиозных лидеров нередко обвиняют детей в колдовстве, надеясь заработать на их родителях, предлагая свои услуги экзорцизма. Платить могут далеко не все, потому Аня и её команда стараются спасти всех пострадавших детей.

Посмотрите, как дальше сложилась судьба мальчика по имени Хоуп. Всего лишь один год любви и заботы дал ему совершенно новый старт в жизни.Помните этого истощенного ребенка, оставленного умирать собственными родителями? У него недавно был первый день в школе

Помните этого брошенного и истощенного ребенка, найденного в Нигерии в январе 2016 года?

Помните этого истощенного ребенка, оставленного умирать собственными родителями? У него недавно был первый день в школе

Помните этого истощенного ребенка, оставленного умирать собственными родителями? У него недавно был первый день в школе

Помните этого истощенного ребенка, оставленного умирать собственными родителями? У него недавно был первый день в школе

Помните этого истощенного ребенка, оставленного умирать собственными родителями? У него недавно был первый день в школе

Помните этого истощенного ребенка, оставленного умирать собственными родителями? У него недавно был первый день в школе

Помните этого истощенного ребенка, оставленного умирать собственными родителями? У него недавно был первый день в школе

Помните этого истощенного ребенка, оставленного умирать собственными родителями? У него недавно был первый день в школе

Помните этого истощенного ребенка, оставленного умирать собственными родителями? У него недавно был первый день в школе

Помните этого истощенного ребенка, оставленного умирать собственными родителями? У него недавно был первый день в школе

Помните этого истощенного ребенка, оставленного умирать собственными родителями? У него недавно был первый день в школе

Помните этого истощенного ребенка, оставленного умирать собственными родителями? У него недавно был первый день в школе

Помните этого истощенного ребенка, оставленного умирать собственными родителями? У него недавно был первый день в школе

Помните этого истощенного ребенка, оставленного умирать собственными родителями? У него недавно был первый день в школе

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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В конце января 2016 года датский волонтер отправилась со своей спасательной миссией на улицы Нигерии, где и обнаружила истощенного и умирающего ребенка. Этот момент...

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