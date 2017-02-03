|
Помните этого истощенного ребенка, оставленного умирать собственными родителями? У него недавно был первый день в школе
03.02.2017 21:40 — Калейдоскоп | Flytothesky
В конце января 2016 года датский волонтер отправилась со своей спасательной миссией на улицы Нигерии, где и обнаружила истощенного и умирающего ребенка. Этот момент был запечатлен на душераздирающей фотографии, где она поит изголодавшегося малыша водой. Год спустя этот самый мальчик пошел в школу после своего полного выздоровления, а глядя на его нынешние фотографии, видно насколько изменилась его жизнь.
Посмотрите, как дальше
Помните этого брошенного и истощенного ребенка, найденного в Нигерии в январе 2016 года?
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помните этого истощенного ребенка, оставленного умирать собственными родителями? У него недавно был первый день в школе
В конце января 2016 года датский волонтер отправилась со своей спасательной миссией на улицы Нигерии, где и обнаружила истощенного и умирающего ребенка. Этот момент...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии