А вы знали, что вредные привычки – это не только результат плохого воспитания и влияние окружения на человека? Часто плохие привычки даются нам при рождении.





Бесстрашные и напористые Овны привыкли всегда и во всем лидировать — на работе, дома, в кругу друзей. Они не терпят поражения и критики в свой адрес, а обидчиков бездушно втаптывают в грязь. Овны эгоистичны и безжалостны. Пожалуй, это самые негативные черты их характера.

Тельцы в большинстве своем расчетливы и бережливы, причем бережливы до безобразия. Постороннему человеку может показаться, что бережливость – это положительная черта характера. Но когда дома шкафы ломятся от избытка бесполезного хлама, это болезнь. Среди вредных привычек Тельца имеется и злопамятность, и чопорность, но бережливость все же лидирует.

Близнецы очень часто славятся своей коммуникабельностью. Казалось бы, что плохого в том, что человек общительный? Если в меру, то ничего. Но проблема в том, что у этого знака зодиака коммуникабельность часто перерастает в пустую болтовню и неумение слушать собеседника.

Пессимизм – это одна из главных негативных черт характера Раков. Проще говоря, Раки – те еще нытики. Если вам посчастливилось жить под одной крышей с этим членистоногим, будьте готовы к тому, что вам регулярно придется его подбадривать и воодушевлять, так как он патологически боязлив и не уверен в себе.

Снобизм и тщеславие можно смело отнести к наиболее вредным привычкам знака зодиака Лев. Эти высокомерные и самовлюбленные «кошечки» делят окружение на своих и чужих. К первой категории относятся высокопоставленные и успешные лица, а также близкие родственники. Вторая же категория отодвигается на второй план и остается незамеченной в жизни Львов.

Педантизм и чрезмерная экономия Дев способны свести с ума даже бережливого Тельца и аккуратного Рака. Эти помешанные на порядке чистюли все и всегда делают по плану и на совесть. У Дев, наверняка, есть ежедневник, в котором они расписывают до мелочей, как проведут предстоящий день и из каких источников смогут получить прибыль.

Весы – это настоящие прожигатели жизни. Они беззаботны, нерешительны и легкомысленны. Весы не способны брать ответственность за семью и строить далеко идущие планы. Так что если вы планируете связать жизнь с человеком этого знака зодиака, подготовьтесь к тому, что в вашей семье всегда будет на одного ребенка больше.

Любые вредные привычки меркнут на фоне обидчивости Скорпиона и его неумения прощать. Представители этого знака все принимают слишком близко к сердцу. Вы даже не представляете, насколько они проницательны и внимательны. Любое негативное высказывание в адрес Скорпиона надолго врезается ему в память и навсегда вычеркивает обидчика из его жизни.

Если рассматривать негативные стороны характера Стрельца, то наиболее выдающиеся из них это прямолинейность и непостоянство. Представители этого знака настолько просты в высказываниях, что для них обидеть близкого человека ничего не стоит. А вредная привычка хвататься то за одно дело, то за другое, лишь подчеркивает их безответственность и награждает плохой репутацией.

Меркантильность – вот главная вредная привычка Козерогов. Сложно представить, какую ценность для Козерогов представляет их имущество. Главной целью их жизни является финансовая независимость. И даже когда Козероги займут высокое положение в обществе, их жажда к деньгам все равно останется при них.

Водолеи в большинстве своем невероятно свободолюбивы. Они никогда не станут танцевать под чью-либо дудку, и всегда будут нарушать любые ограничения. Стоит отметить, что чрезмерное свободолюбие женатых и замужних Водолеев нередко приводит к внебрачным связям.

Рыбы – большие мечтатели и философы. Они часто и надолго погружаются в мир своих фантазий и нередко увлекаются горячительными напитками. В конечном итоге такие частые и систематические выпивки легко могут стать причиной беспорядочных интимных связей. Так что во избежание негативных последствий лучше Рыбам и вовсе забыть о существовании алкогольных напитков.

Текст: Flytothesky.ru