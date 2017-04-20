Людей всегда болезненно интересовала смерть, поскольку никто из нас не знает, что будет потом – за той чертой. Смерть напоминает нам о бренности всего живого и о том, что когда-нибудь она подстережет и нас. А пока мы можем смотреть на мертвецов из далекого прошлого, которым «повезло» сохраниться и дойти до наших дней в относительно хорошей форме.

1. Ледяная дева Хуанита





Принесенная инками в жертву богам, 14-летняя Хуанита или Ледяная дева почти пять веков «просидела» в кратере вулкана, пока в 1995 году археологи Джон Рейнхард и его компаньон по скалолазанию Мигель Зарате не обнаружили ее на перуанской горе Ампато. Тело девушки (по оценкам, около 500 лет) сохранилось в отличном состоянии и пережило века.

2. Мумии экспедиции Франклина





В 1845 году, надеясь найти легендарный Северо-западный проход – торговый маршрут на Восток, сотня человек отправилась в Новый Свет на двух кораблях. Туда они не добрались и домой тоже не вернулись. Пять лет спустя экспедиция на остров Бичи обнаружила их вещи и три могилы – Джона Торрингтона, Джона Хартнелла и Уильяма Брейна. Тела были эксгумированы и исследованы только в 1984 году, и археологи были поражены их сохранностью, объяснив это вечной мерзлотой тундры.

3. Эвита Перон





Эвита Перон, жена аргентинского президента Хуана Перона, умерла в 1952 году, но через три года, когда президент был свергнут, её тело исчезло. Как позже выяснилось, оно было украдено оппонентами её мужа и путешествовало по всему миру почти два десятилетия. Когда покойную жену возвратили экс-президенту, его новая супруга Изабелла прониклась симпатией к предшественнице, поместила её забальзамированный труп в доме и даже ежедневно причесывала ей волосы с величайшим почтением.

4. Ла Донселла





Эта 15-летняя девочка была одурманена листьями коки, а затем оставлена умирать в качестве приношения богам инков. Нашли её в 1999 году, пять веков спустя, в компании еще двух тел девочек высоко на горе Ллуллайяко.





Ла Донселла сохранилась лучше всего, и исследования её тела дало больше информации об образе жизни инков тех времен.

5. Леди Синь Чжуи





Леди Синь Чжуи была женщиной благородной и состоятельной, а её 2100-летнее тело настолько превосходно выглядело, что было возможно полноценное вскрытие. Мозг был неповрежденным, конечности сгибались, а в венах даже осталась кровь. Синь Чжуи является бесспорным мировым чемпионом среди мумий в мире, хотя при жизни дама весила более 100 кг, ела много жирной еды и страдала от глистов.

6. Ледяной человек Отци





5000-летнюю мумию со стрелой в плече нашли туристы в леднике Шнальсталь (Альпы) в 1991 году. Хорошо сохранившееся тело принадлежало зрелому мужчине, который жил 53 столетия назад.





Сегодня Отци лежит в музее археологии Южного Тироля в северной Италии и считается старейшей в Европе мумией человека.

7. Рамсес III Великий





Несомненно, самая загадочная из всех египетских мумий вызвала в ученом мире дебаты про обстоятельства смерти фараона. После долгих и тщательных исследований было установлено, что это один из величайших египетских фараонов 20-й династии. Суда по 7-сантиметровому надрезу на его горле, эксперты предположили, что он был убит своими сыновьями

8. Человек из Толлунда





Это тело повешенного найдено в 1950 году датскими фермерами в торфяном болоте, причем выглядело оно настолько свежим, что было ошибочно принято за недавнюю жертву убийства, а не за человека, который жил в 4 веке до н.э.





Его голова и плечи изумительно сохранились, а в желудке были обнаружены остатки овощей и семян, являвшихся, вероятно, последней трапезой человека из Толлунда.

9. Принцесса Укока





Это 2500-летнее тело женщины из сибирского племени было обнаружено в 1993 году. Особый интерес и изумление вызвали татуировки, полностью покрывавшие её руки.





Принцесса Укока, вероятно, принадлежала к пазырыкскому племени, а вместе с ней захоронены шесть лошадей, которые должны были сопровождать её после смерти.

10. Соляные люди Ирана





В 1993-2008 годах на соляных шахтах Чехрабад в Иране были найдены шесть «соляных людей». Скорее всего, они погибли в результате обвала подземных галерей, а их тела хорошо сохранились благодаря содержанию соли в почве.





Исследователи выяснили, что эти люди жили 1700 лет назад, и у одного из них даже была кровь B+!

Текст: Flytothesky.ru