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10 невероятно хорошо сохранившихся тел за последние 5000 лет

21.04.2017 12:46 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Людей всегда болезненно интересовала смерть, поскольку никто из нас не знает, что будет потом – за той чертой. Смерть напоминает нам о бренности всего живого и о том, что когда-нибудь она подстережет и нас. А пока мы можем смотреть на мертвецов из далекого прошлого, которым «повезло» сохраниться и дойти до наших дней в относительно хорошей форме.

1. Ледяная дева Хуанита

10 невероятно хорошо сохранившихся тел за последние 5000 лет

Принесенная инками в жертву богам, 14-летняя Хуанита или Ледяная дева почти пять веков «просидела» в кратере вулкана, пока в 1995 году археологи Джон Рейнхард и его компаньон по скалолазанию Мигель Зарате не обнаружили ее на перуанской горе Ампато. Тело девушки (по оценкам, около 500 лет) сохранилось в отличном состоянии и пережило века.

2. Мумии экспедиции Франклина

10 невероятно хорошо сохранившихся тел за последние 5000 лет

В 1845 году, надеясь найти легендарный Северо-западный проход – торговый маршрут на Восток, сотня человек отправилась в Новый Свет на двух кораблях. Туда они не добрались и домой тоже не вернулись. Пять лет спустя экспедиция на остров Бичи обнаружила их вещи и три могилы – Джона Торрингтона, Джона Хартнелла и Уильяма Брейна. Тела были эксгумированы и исследованы только в 1984 году, и археологи были поражены их сохранностью, объяснив это вечной мерзлотой тундры.

3. Эвита Перон

10 невероятно хорошо сохранившихся тел за последние 5000 лет

Эвита Перон, жена аргентинского президента Хуана Перона, умерла в 1952 году, но через три года, когда президент был свергнут, её тело исчезло. Как позже выяснилось, оно было украдено оппонентами её мужа и путешествовало по всему миру почти два десятилетия. Когда покойную жену возвратили экс-президенту, его новая супруга Изабелла прониклась симпатией к предшественнице, поместила её забальзамированный труп в доме и даже ежедневно причесывала ей волосы с величайшим почтением.

4. Ла Донселла

10 невероятно хорошо сохранившихся тел за последние 5000 лет

Эта 15-летняя девочка была одурманена листьями коки, а затем оставлена умирать в качестве приношения богам инков. Нашли её в 1999 году, пять веков спустя, в компании еще двух тел девочек высоко на горе Ллуллайяко.

10 невероятно хорошо сохранившихся тел за последние 5000 лет

Ла Донселла сохранилась лучше всего, и исследования её тела дало больше информации об образе жизни инков тех времен.

5. Леди Синь Чжуи

10 невероятно хорошо сохранившихся тел за последние 5000 лет

Леди Синь Чжуи была женщиной благородной и состоятельной, а её 2100-летнее тело настолько превосходно выглядело, что было возможно полноценное вскрытие. Мозг был неповрежденным, конечности сгибались, а в венах даже осталась кровь. Синь Чжуи является бесспорным мировым чемпионом среди мумий в мире, хотя при жизни дама весила более 100 кг, ела много жирной еды и страдала от глистов.

6. Ледяной человек Отци

10 невероятно хорошо сохранившихся тел за последние 5000 лет

5000-летнюю мумию со стрелой в плече нашли туристы в леднике Шнальсталь (Альпы) в 1991 году. Хорошо сохранившееся тело принадлежало зрелому мужчине, который жил 53 столетия назад.

10 невероятно хорошо сохранившихся тел за последние 5000 лет

Сегодня Отци лежит в музее археологии Южного Тироля в северной Италии и считается старейшей в Европе мумией человека.

7. Рамсес III Великий

10 невероятно хорошо сохранившихся тел за последние 5000 лет

Несомненно, самая загадочная из всех египетских мумий вызвала в ученом мире дебаты про обстоятельства смерти фараона. После долгих и тщательных исследований было установлено, что это один из величайших египетских фараонов 20-й династии. Суда по 7-сантиметровому надрезу на его горле, эксперты предположили, что он был убит своими сыновьями

8. Человек из Толлунда

10 невероятно хорошо сохранившихся тел за последние 5000 лет

Это тело повешенного найдено в 1950 году датскими фермерами в торфяном болоте, причем выглядело оно настолько свежим, что было ошибочно принято за недавнюю жертву убийства, а не за человека, который жил в 4 веке до н.э.

10 невероятно хорошо сохранившихся тел за последние 5000 лет

Его голова и плечи изумительно сохранились, а в желудке были обнаружены остатки овощей и семян, являвшихся, вероятно, последней трапезой человека из Толлунда.

9. Принцесса Укока

10 невероятно хорошо сохранившихся тел за последние 5000 лет

Это 2500-летнее тело женщины из сибирского племени было обнаружено в 1993 году. Особый интерес и изумление вызвали татуировки, полностью покрывавшие её руки.

10 невероятно хорошо сохранившихся тел за последние 5000 лет

Принцесса Укока, вероятно, принадлежала к пазырыкскому племени, а вместе с ней захоронены шесть лошадей, которые должны были сопровождать её после смерти.

10. Соляные люди Ирана

10 невероятно хорошо сохранившихся тел за последние 5000 лет

В 1993-2008 годах на соляных шахтах Чехрабад в Иране были найдены шесть «соляных людей». Скорее всего, они погибли в результате обвала подземных галерей, а их тела хорошо сохранились благодаря содержанию соли в почве.

10 невероятно хорошо сохранившихся тел за последние 5000 лет

Исследователи выяснили, что эти люди жили 1700 лет назад, и у одного из них даже была кровь B+!10 невероятно хорошо сохранившихся тел за последние 5000 лет

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Людей всегда болезненно интересовала смерть, поскольку никто из нас не знает, что будет потом – за той чертой. Смерть напоминает нам о бренности всего живого и о...

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