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Когда вы безработный: 7 способов провести своё вынужденно свободное время с пользой для дела

24.04.2017 09:23 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Если вы пребываете в состоянии поиска работы уже в течение немалого времени, вы можете начать чувствовать себя неуютно и некомфортно, а ваша самооценка заметно снижается. Отсутствие финансовых поступлений также не идёт на пользу вашей нервной системе. Что можно в этой ситуации сделать и чем себя занять? Главное, что поможет вам держаться на плаву морально, – это понимание того, что вы живете эффективно. Даже если ваша безработная жизнь изрядно вам надоела, постарайтесь не тратить своё время впустую. Итак, что полезного можно сделать?

Когда вы безработный: 7 способов провести своё вынужденно свободное время с пользой для дела

1. Общайтесь со многими людьми

Не сидите на одном месте, начните двигаться! Общайтесь со всеми людьми, которые встречаются у вас на пути. Это поможет вам идти в ногу с окружающим вас миром. Сами помогите своим друзьям или тем, кто в вашей помощи нуждается. Выпейте кофе со знакомыми и узнайте, что интересного и новенького произошло в их жизни. Независимо от настроения, нужно просто выходить в люди и общаться!

2. Продажи и распродажи

Все мы иногда можем оказаться в малоприятных жизненных ситуациях, когда экономия становится актуальным занятием. Попробуйте продать те вещи, которые вам не нужны, и найдите магазины, где вы сможете отовариваться подешевле. Не стесняйтесь такой ситуации, ведь взлёты и падения случаются у всех. Кстати, многие обеспеченные люди, как правило, покупают вещи именно на распродажах.

3. Ищите именно вашу работу

Не ограничивайте свои поиски только интернетом, ведь ваша работа может поджидать вас в очень неожиданном месте. Будьте внимательны ко всему, что вас окружает, и не игнорируйте те вакансии, которые не соответствуют вашему образованию. Да, может быть, вакансия вам не нравится, но вы будете иметь доход! Не сидите на одном месте, двигайтесь, ищите, говорите с друзьями и используйте все свои контакты.

4. Хобби

Не стоит недооценивать свое хобби, оно очень полезно для поиска работы вашей мечты. Давайте немного пофантазируем. Хобби – это именно та любимая и интересная для вас «работа». А вдруг вы сможете усовершенствовать своё хобби и преобразовать его в источник дохода? А если у вас нет хобби – постарайтесь его найти! Любите делать заметки и писать статьи? Значит, создайте свой блог и развивайте его. Даже если это не станет вашей работой, такое занятие поможет вам отвлечься. Просто найдите то, что вы любите и стремитесь делать, и наслаждайтесь этим!

5. Измените свои привычки в еде

Для того чтобы питаться, вам нужны деньги. Поищите информацию о еде и более экономных способах приготовления блюд и питания в целом. Вы сэкономите финансы и, возможно, обретёте более здоровые пищевые привычки.

6. Нетворкинг

Рассказывайте всегда, везде и всем о том, что вы в поисках работы: друзьям, родственникам, на вечеринках и мероприятиях. Не стесняйтесь, поскольку ответная реакция не заставит себя долго ждать. Если вы чётко знаете, где вы хотите работать, настойчиво атакуйте эту организацию. Попробуйте устроиться туда, возможно, на другую должность и продолжайте развиваться. Именно так и выглядит путь к мечте!

7. Запишитесь на бесплатные курсы или занятия

Не забывайте, что в мире существуют бесплатные вещи. Подумайте о посещении каких-нибудь бесплатных, развивающих курсах или отдельных занятиях. Так вы сможете приобрести дополнительные знания, плюс познакомиться с новыми людьми.Когда вы безработный: 7 способов провести своё вынужденно свободное время с пользой для дела

Текст: Flytothesky.ru

 
Теги: знакомства
 
 
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