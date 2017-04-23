Если вы пребываете в состоянии поиска работы уже в течение немалого времени, вы можете начать чувствовать себя неуютно и некомфортно, а ваша самооценка заметно снижается. Отсутствие финансовых поступлений также не идёт на пользу вашей нервной системе. Что можно в этой ситуации сделать и чем себя занять? Главное, что поможет вам держаться на плаву морально, – это понимание того, что вы живете эффективно. Даже если ваша безработная жизнь изрядно вам надоела, постарайтесь не тратить своё время впустую. Итак, что полезного можно сделать?





1. Общайтесь со многими людьми

Не сидите на одном месте, начните двигаться! Общайтесь со всеми людьми, которые встречаются у вас на пути. Это поможет вам идти в ногу с окружающим вас миром. Сами помогите своим друзьям или тем, кто в вашей помощи нуждается. Выпейте кофе со знакомыми и узнайте, что интересного и новенького произошло в их жизни. Независимо от настроения, нужно просто выходить в люди и общаться!

2. Продажи и распродажи

Все мы иногда можем оказаться в малоприятных жизненных ситуациях, когда экономия становится актуальным занятием. Попробуйте продать те вещи, которые вам не нужны, и найдите магазины, где вы сможете отовариваться подешевле. Не стесняйтесь такой ситуации, ведь взлёты и падения случаются у всех. Кстати, многие обеспеченные люди, как правило, покупают вещи именно на распродажах.

3. Ищите именно вашу работу

Не ограничивайте свои поиски только интернетом, ведь ваша работа может поджидать вас в очень неожиданном месте. Будьте внимательны ко всему, что вас окружает, и не игнорируйте те вакансии, которые не соответствуют вашему образованию. Да, может быть, вакансия вам не нравится, но вы будете иметь доход! Не сидите на одном месте, двигайтесь, ищите, говорите с друзьями и используйте все свои контакты.

4. Хобби

Не стоит недооценивать свое хобби, оно очень полезно для поиска работы вашей мечты. Давайте немного пофантазируем. Хобби – это именно та любимая и интересная для вас «работа». А вдруг вы сможете усовершенствовать своё хобби и преобразовать его в источник дохода? А если у вас нет хобби – постарайтесь его найти! Любите делать заметки и писать статьи? Значит, создайте свой блог и развивайте его. Даже если это не станет вашей работой, такое занятие поможет вам отвлечься. Просто найдите то, что вы любите и стремитесь делать, и наслаждайтесь этим!

5. Измените свои привычки в еде

Для того чтобы питаться, вам нужны деньги. Поищите информацию о еде и более экономных способах приготовления блюд и питания в целом. Вы сэкономите финансы и, возможно, обретёте более здоровые пищевые привычки.

6. Нетворкинг

Рассказывайте всегда, везде и всем о том, что вы в поисках работы: друзьям, родственникам, на вечеринках и мероприятиях. Не стесняйтесь, поскольку ответная реакция не заставит себя долго ждать. Если вы чётко знаете, где вы хотите работать, настойчиво атакуйте эту организацию. Попробуйте устроиться туда, возможно, на другую должность и продолжайте развиваться. Именно так и выглядит путь к мечте!

7. Запишитесь на бесплатные курсы или занятия

Не забывайте, что в мире существуют бесплатные вещи. Подумайте о посещении каких-нибудь бесплатных, развивающих курсах или отдельных занятиях. Так вы сможете приобрести дополнительные знания, плюс познакомиться с новыми людьми.

Текст: Flytothesky.ru