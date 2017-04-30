Наряду с сумкой и обувью у вас должны быть и хорошие наручные часы, не так ли? Какую бы модель вы предпочли, будь вы нефтяным магнатом или голливудской знаменитостью? Ознакомьтесь с топ-5 самых неприлично дорогих часов в мире и выберите своего фаворита. В конце концов, вам всегда есть к чему настойчиво стремиться!

1. 5004T от Patek Philippe – 3 794 732 $





Мы начнем с самых дешевых и скромных в первой пятерке, и это 5004T от компании Patek Phillipe (Швейцария), где «T» означает «титан». Эти часы – поистине уникальное в своем роде произведение. Титановый вариант является единственным в серии 5004, которую уже сняли с производства. Часы очень симпатичные, гладенькие, стильные и привлекающие внимание. Они оснащены хронографом, вечным календарем и еще индикатором фаз Луны – все это расположено на сдержанном клетчатом циферблате с заостренными стрелками. Модель предназначалась для аукциона Only Watch 2013, где, конечно же, нашла своего покупателя.

2. Platinum World Time от Patek Philippe – 4 млн. $





И снова компания Patek Philippe с ретро-часами Platinum World Time. Эта единственная и уникальная модель создана еще в 1939 году и была частью коллекции Patek Phillipe Time. Во время аукциона 2002 года они стали самыми дорогими в мире часами, купленными за 4 млн. долларов, однако этот рекорд был позднее побит. Это довольно впечатляющая модель часов – у них есть функция самозавода, и они могут показывать время в зависимости от географического местонахождения. А еще у часов очень стильный сине-зелено-песочный циферблат.

3. Big Bang от Hublot – 5 млн. $





На третьем месте «Большой взрыв» от Hublot (Швейцария). Часы Big Bang стоят 5 миллионов вполне оправданно – в них 1280 3-каратных бриллиантов. Каждый бриллиант был огранен известным ювелиром из Нью-Йорка. Потребовался целый год, чтобы добыть камни по всему миру. Но за такую цену, почему бы и нет? Счастливый обладатель этих часов – рэпер Jay-Z, получивший их от супруги Бейонсе на свой 43-й день рождения.

4. Ref. 1518 от Patek Philippe – 11 136 642 $





На втором месте опять компания Patek Phillipe с моделью Ref. 1518. С этими часами однозначно что-то не так: у них корпус из обычной нержавеющей стали (а не из золота), но они ушли с аукциона именно за такую умопомрачительную сумму. Может быть, дело в том, что их год рождения – 1941, а в мире осталось только четыре таких экземпляра?

5. 201-Carat от Chopard – 25 млн. $





Самые-самые дорогие часы в мире – модель 201-Carat от швейцарской компании Chopard. Выглядят они как-то слишком чересчур. Эта блестящая драгоценность украшена 874 редкими бриллиантами: 3 бриллианта в форме сердца голубого, розового и прозрачного белого цвета (от 11 до 15 карат), 26 бриллиантов грушевидной формы (17,07 карат) и 443 бриллианта (4,95 карат). Композиция скорее всего изображает цветок, но смотреть на часы при свете чревато – запросто можно ослепнуть.

Итак, пять наручных часов не для среднестатистического человека, но для гардероба мечты. Тем не менее, мы можем трепетно относиться к их красоте и ценить мастерство (и стоимость) этих творений.

Текст: Flytothesky.ru