Магия брекетов: 10 невероятных трансформаций

Кому-то из нас повезло родиться с хорошими и красивыми зубами, а кому-то нет, потому зубы всегда причиняли им массу неприятностей и были одной большой проблемой.

К счастью, современная стоматология, а точнее ортодонтия, достаточно продвинута, чтобы предложить решение не только для устранения физических проблем в виде искривленных зубов, но и для возвращения уверенности в себе. Теперь вы можете никогда не скрывать свою улыбку!

Как же выглядят неимоверные трансформации отчаявшихся пациентов? Посмотрите на эти снимки «до» и «после» для сравнения – все это благодаря ношению брекетов и, в некоторых случаях, даже благодаря стоматологическим операциям.

1. Мама растила меня сама и не могла позволить поставить мне брекеты. Когда я получил страховку на работе, я решил эту проблему. Жизненная цель достигнута!





2. Так изменилась моя улыбка





3. Вчера сняла брекеты. Как это выглядело раньше и как сейчас





4. Моя мама была матерью-одиночкой и растила нас сама, потому брекеты ей были не по карману. Когда я стал работать, то начал откладывать деньги и осуществил свою мечту. Это самое значимое решение в моей жизни!





5. Нельзя недооценивать силу брекетов





6. Сегодня сняла брекеты





7. Какая разница за 3 года. Было много консультаций с врачами и море слез…





8. Потрясающее преображение





9. После 8 лет лечения, 10 удаленных зубов, хирургических операций и двух брекетов, я, наконец, в восторге от своей улыбки





10. До и после: 2 года и 10 месяцев





Текст: Flytothesky.ru