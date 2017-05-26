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Магия брекетов: 10 невероятных трансформаций

27.05.2017 14:36 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Кому-то из нас повезло родиться с хорошими и красивыми зубами, а кому-то нет, потому зубы всегда причиняли им массу неприятностей и были одной большой проблемой.

К счастью, современная стоматология, а точнее ортодонтия, достаточно продвинута, чтобы предложить решение не только для устранения физических проблем в виде искривленных зубов, но и для возвращения уверенности в себе. Теперь вы можете никогда не скрывать свою улыбку!

Как же выглядят неимоверные трансформации отчаявшихся пациентов? Посмотрите на эти снимки «до» и «после» для сравнения – все это благодаря ношению брекетов и, в некоторых случаях, даже благодаря стоматологическим операциям.Магия брекетов: 10 невероятных трансформаций

1. Мама растила меня сама и не могла позволить поставить мне брекеты. Когда я получил страховку на работе, я решил эту проблему. Жизненная цель достигнута!

Магия брекетов: 10 невероятных трансформаций

2. Так изменилась моя улыбка

Магия брекетов: 10 невероятных трансформаций

3. Вчера сняла брекеты. Как это выглядело раньше и как сейчас

Магия брекетов: 10 невероятных трансформаций

4. Моя мама была матерью-одиночкой и растила нас сама, потому брекеты ей были не по карману. Когда я стал работать, то начал откладывать деньги и осуществил свою мечту. Это самое значимое решение в моей жизни!

Магия брекетов: 10 невероятных трансформаций

5. Нельзя недооценивать силу брекетов

Магия брекетов: 10 невероятных трансформаций

6. Сегодня сняла брекеты

Магия брекетов: 10 невероятных трансформаций

7. Какая разница за 3 года. Было много консультаций с врачами и море слез…

Магия брекетов: 10 невероятных трансформаций

8. Потрясающее преображение

Магия брекетов: 10 невероятных трансформаций

9. После 8 лет лечения, 10 удаленных зубов, хирургических операций и двух брекетов, я, наконец, в восторге от своей улыбки

Магия брекетов: 10 невероятных трансформаций

10. До и после: 2 года и 10 месяцев

Магия брекетов: 10 невероятных трансформаций

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Кому-то из нас повезло родиться с хорошими и красивыми зубами, а кому-то нет, потому зубы всегда причиняли им массу неприятностей и были одной большой проблемой. К...

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