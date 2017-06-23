7 меняющих жизнь истин, которые большинство людей слишком боятся (или слишком упрямятся) признать

Да, это те самые истины, которые вы всячески пытаетесь игнорировать. И это, как правило, единственный путь к ментальной и эмоциональной свободе. Кстати, признайтесь себе, что вы в жизни слишком часто соглашались с полуправдой и даже ложью. И это мешало вам расти, учиться, любить и жить в полную силу. Признание этого факта может быть совершенно некомфортным, страшным и даже болезненным, но сделать это абсолютно необходимо.





1. Большинство всех проблем самодельные, и мы способны их решить в одно мгновение

Мы боремся. Мы тревожимся. Мы затягиваем. Мы ощущаем подавленность. Мы злимся. Мы ощущаем одиночество. Мы хотим похудеть. Мы хотим больше денег. Мы хотим идеальных отношений. Все эти страдания – дело только наших рук. Они реальны потому, что они живут у нас в голове. А это неправильно. Вы способны думать лучше, и вы способны жить качественнее. Это вопрос выбора. Примите реальность, и вы сможете ее шаг за шагом улучшать. Смотрите на жизнь без фантазий и идеалов. Разгоните все стрессовые факторы и наслаждайтесь жизнью.

2. Мы страшимся чужих суждений и оценок

Привязка вашей самооценки к чужим мнениям дает вам ошибочное чувство реальности, вызывающее серьезные проблемы, когда речь идет о вашей уверенности и счастье. По мере взросления мы начинаем обособлять свои эмоции и мысли от остальных людей, но многие упорно ищут (и даже просят) социального одобрения. Если вы увязываете собственную самооценку с чужими оценками, вы разрушаете себя. Внешнее мнение вообще не имеет значения, и оно нередко весьма далеко от истины.

3. Ваш прошлый опыт «зарядил» вас мыслью, что вы менее достойны, чем вы есть

Вы неразумно позволяете своему прошлому управлять каждым вашим шагом. Вы действительно не знаете, насколько вы лучше, эффективнее и одареннее, чем считаете. Просто один человек или какое-то обстоятельство из вашего прошлого не совпали с тем, что вы могли им тогда предложить. Но вы загоняете себя за ментальную баррикаду, которая вас просто тормозит. Это одна из самых распространенных и разрушительных мыслей, которым мы, люди, поддаемся.

4. Реальная боль, неудача и горе – это результаты, помогающие росту

Все люди способны использовать свои трудности и психологические травмы для заметного интеллектуального и творческого развития. Когда ваш взгляд на мир как на безопасное место разрушен, вы вынуждены перезагружать свою точку зрения на вещи. Основной ключ в том, чтобы понять реальность и принять весь спектр переживаний, то есть и хорошее, и плохое. Это все ваши эмоции, все ваши взлеты и падения, а также все ваши болезненные и счастливые моменты.

5. Нужно от чего-то уметь отказаться, чтобы заполучить то, что хотите

Мы должны сказать «нет» вещам условно хорошим, чтобы получить шанс сказать «да» вещам важным. Делайте выбор мудро и правильно расставляйте свои приоритеты. Отказ от чего-либо – это не всегда малые и быстрые жертвы. Это касается и постепенного получения ресурсов, необходимых для достижения действительно значимого. Когда вы отдаете, вы открываете двери для нового в своей жизни.

6. Страсть не ищут, она находится в том, что мы уже делаем

Многие все еще безнадежно пытаются «найти свою страсть и увлечение», которые якобы в результате приведут нас к успеху и счастью. Истина в том, что реальная и неподдельная страсть заключается в действии. Если вы ждете, чтобы каким-то образом «найти свою страсть» где-то вне себя, вы прождете вечность. Загляните внутрь себя – у вас наверняка там залежи незадействованного потенциала, а вы упрямо ждете или ищете его извне.

7. Лучшее время для начала – сейчас

Ваша нынешняя жизненная ситуация – это результат вашего планирования и решений в прошлом. Хотите лучших результатов в будущем? Тогда делайте быстрые и очень решительные изменения. Вы никогда не дождетесь своей полной готовности к изменениям, и удобный момент тоже никогда не настанет. Вас никто не подхватит и не понесет вперед. Потому просто начните сами. Это будет нелегко, но это действенно.

Текст: Flytothesky.ru