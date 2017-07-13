Как распознать агрессивных людей: 5 скрытых поведенческих моделей

Уверенные в себе люди, которые к чему-то стремятся, как правило, воспринимаются положительно. В них обычно прослеживается позитивная и здоровая мотивация, но не теряйте бдительности: иногда эта положительная мотивация может превратиться в негативную, нездоровую и токсичную агрессию. Агрессивного человека распознать с ходу сложно, особенно если он это тщательно скрывает под маской общительного и дружелюбного человека. Обратите внимание на некоторые скрытые модели поведения, которые могут на это указывать.





1. Распространение слухов

Агрессивные люди не могут не сплетничать: они обычно любят обсуждать своих друзей, родственников или коллег. Цель таких разговоров состоит в том, чтобы выразить свое недовольство ими и иметь возможность контролировать ситуацию, рассказывая полуправду или откровенные фантазии. Скрытый агрессор будет стараться и вас вовлечь в такие разговоры, чтобы оправдывать себя и порицать других. Если вы окажетесь в ситуации, когда кто-то призывает вас «поболтать», откажитесь от участия. Смените тему, пока этот человек не потеряет интерес.

2. Постоянные жалобы

Люди, которые склонны быть агрессивными, также склонны быть постоянными нытиками. Они никогда не скажут ничего хорошего о ситуации и всегда найдут что-то, на что можно пожаловаться. Как правило, такие «жалобщики» еще и откровенно злятся на эти вещи, а гнев идет рука об руку с агрессией. Агрессивные люди будут пытаться заставить других поддерживать их и активно соглашаться с их негативным прогнозом. Когда вы сталкиваетесь с подобной личностью, начните говорить о хорошем и позитивном. Конечно, людям приходится жаловаться, но давать им возможность жаловаться постоянно будет только «подкармливать» их токсичное поведение.

3. Групповая травля

Такое поведение часто идет рука об руку со сплетнями. Агрессивный человек может выбрать себе жертву и использовать сплетни и другие неблаговидные поступки, чтобы настроить друзей, семью или коллег против одного конкретного человека. Он будет побуждать других действовать так же агрессивно, как и он сам, усиленно третируя человека, выбранного как объект нападок. Если вы окажетесь в ситуации, когда вас вовлекают в групповую травлю, наберитесь смелости и укажите на то, что такое поведение токсично и неприемлемо.

4. Откровенное вредительство

Агрессивные люди часто любят откровенно вредить другим, мешая жить и работать. Причины могут быть разными: выгородить себя, выделить себя на фоне других или просто из зависти. Они могут зайти очень далеко, саботируя рабочие проекты коллег или саботируя отношения между людьми, используя методы распространения слухов и групповой травли. Если такой целью стали вы, озвучьте агрессивному человеку то, что вы в курсе его намерений – иногда это все, что нужно, чтобы разрушить его «веселье».

5. Желание одержать верх

Агрессивные люди часто видят мир и взаимодействуют с другими людьми на черно-белых условиях. Они будут видеть всех как «победителей» или «проигравших» с желанием стать одним из «победителей». Агрессивные люди будут относиться ко многим своим социальным контактам так, как будто им жизненно необходимо вырваться на первое место, отталкивая других. Откажитесь от общения с таким человеком, ведь он все типы коммуникаций и взаимодействий будет рассматривать как явную или неявную конкуренцию.

Если вы обнаружите, что общаетесь с кем-то, кто проявляет несколько или все вышеописанные модели токсичного поведения, то это признак скрыто агрессивной личности. Это вам только на пользу: вы будете лучше подготовлены к тому, как вести себя в разных ситуациях и сохранять мир и спокойствие. Отказ от участия в манипуляциях агрессивного человека – это первый шаг в сопротивлении их негативу.

Текст: Flytothesky.ru