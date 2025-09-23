«Инфраструктура есть, а молодежи мало». Побывали в кварталах около Комаровки, где в будущем будет метро

- Я живу на первом этаже с комнатой в 12 квадратных метров. А так на квартиру отведено 20 квадратов. Места мало, но как-то же вырастила детей. Кухня небольшая, санузел совмещенный, все впритык идет, но как есть. Из минусов – у меня нет балкона. Хотя, наверное, это плюс: не скапливаются вещи. Ту же картошку покупаю на раз - приготовила и съела. Кстати, за всеми квартирами закреплено место в подвале.

Капремонт в доме прошел. Претензий к обновлению квартиры у женщины нет, а вот места общего пользования, на ее взгляд, сделали плохо.

- Мы как-то красили коридор сами, очень все нравилось. Пришли строители и сделали по-своему, Подъезд тоже выглядит плохо – отваливается краска. В остальном у нас все хорошо. Внук со мной не живет, но, когда приезжает, ему очень нравится. А что, детских площадок много, высокие деревья защищают от солнцепека. В общем-то, мы довольны.