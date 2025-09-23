Ремонт будет стоить как пол-квартиры? Экономим на отделке без ущерба качеству и учимся на чужих ошибках

|
Для многих ремонт — это задачка со звездочкой. Нужно всё тщательно спланировать и уложить свои пожелания в смету. Как же сделать ремонт экономно? Разбираемся в вопросе вместе с представителями
Реальная ситуация: мини-ремонт без плана и подготовки затянулся на месяц
Для начала давайте разберемся, как делать точно не нужно. Своим неудачным опытом поделилась читательница Realt Анна:
— У меня была ситуация, когда захотела поменять цвет стен в комнате, посмотрела видео, как это правильно делается, еще решила, что за пару дней точно справлюсь. Подумаешь, краской покрасить стену. Понятно, я не рассчитывала, что будет прямо идеально, но это не смущало. В итоге сорвала обои, подготовила стены, как в видео, нанесла штукатурку, которая вроде бы высохла. Начинаю красить и вижу: мало того, что новая краска не перекрывает цвет от прежних жильцов – там стены были синими, так еще и штукатурка начинает отваливаться вместе с краской. Это был кошмар. Оказалось, стены были выкрашены масляной краской, а к ней особый подход — нужно было перед нанесением цвета обработать специальным раствором. Итог: зря потраченные материалы, экстренный поиск мастера и ремонт, затянувшийся на месяц.
«Ремонт без проекта — это всегда лотерея»
Директор ОАО «Строй К2» Александр Ивченко, который уже много лет работает с брендом «Фишка Ремонта», говорит, что самая главная задача перед началом ремонта — определиться, для чего вообще планируется квартира: она для себя, под сдачу или готовится к продаже.
Следующий важный этап — сделать проект:
— Я настоятельно рекомендую не пропускать этот шаг, тем более проекты сегодня делают совершенно разные — это может быть даже минимальный альбом рабочих чертежей, который стоит вообще недорого, но в нем уже определены планировка, необходимые размеры, примерная расстановка мебели, — замечает Александр.
После этого уже можно определиться — делаем ремонт самостоятельно или с помощью профессионалов.
— На ремонте экономить не стоит. Но если бюджет сжатый, считаю, что лучше пожертвовать финишными материалами. Например, найти обои дешевле или проще. Немало было ситуаций, когда люди покупали дорогущую итальянскую плитку, но подготавливали стены дешевыми материалами. И в итоге эта плитка просто отваливалась.
Говоря о том, где дешевле делать ремонт — в новостройке или вторичке, Александр объясняет, что в новостройках ничего нет, ремонт делается с нуля и сразу под запросы человека. А вот во вторичке можно сделать либо полный, либо косметический ремонт:
— Если мы делаем полный ремонт, то нужно снести всё до голых стен и сделать то же самое, что ремонт с нуля. Тогда добавляются затраты на демонтажные работы, и в таком случае ремонт выходит дороже, чем в новостройке. Если всё же останавливаемся на косметическом ремонте, то как раз обновляем только финишные материалы, итоговый ценник на ремонт тогда меньше. Считают, что на хороший ремонт будет потрачена сумма, равная половине стоимости квартиры, я прикидывал по теперешним ценам и понял, что в среднем всё же меньше. Но нужно понимать, что у каждого свои запросы и суммы от этого бывают совершенно разными, — подчеркивает он.
«Для новоселов у нас есть приятный подарок»
Магазин «Фишка Ремонта» уже более 20 лет на рынке и является первым поставщиком широкой линейки строительных и отделочных материалов.
— Зайдя в наш интернет-магазин, покупатели смогут найти и заказать любой вид продукции — песчано-цементные смеси, цемент, гипсокартонные системы, готовые составы шпатлевок различного вида нанесения, штукатурки. Кроме того, в ассортименте представлена продукция для финишной отделки, то есть лакокрасочные материалы. В силу того, что мы работаем на рынке довольно давно, у нас есть прямые контракты с поставщиками, которые предоставляют нам хорошие условия. В результате конечному потребителю мы можем предложить как эконом-решения, так и более премиальные материалы. У нас представлены основные торговые марки, которые есть на рынке. При заказе в
Если говорить о конкретных видах продукции, то гипсокартон в магазине можно найти от таких брендов, как «Белгипс», KNAUF и «ВОЛМА», цементные и штукатурные составы — от «Илмакс», «Тайфун» и Ceresit, гипсовые составы — «Белгипс», KNAUF, «ВОЛМА», «Илмакс» и «Тайфун», шпатлевки, готовые и сухие, — от Danogips, «Белгипс», KNAUF, «Илмакс».
— По каждому типу отделочных работ у нас есть продукция от нескольких производителей, белорусских и зарубежных, а, соответственно, и любой материал, необходимый для плиточных, штукатурных и шпатлевочных работ, а также покраски. Если клиент не понимает, что ему лучше подойдет, то наши специалисты всегда помогут — посчитают, подберут позиции под бюджет, порекомендуют, что лучше взять под определенную задачу. Если же вы работаете с бригадой, нужно учитывать и их рекомендации. Но мы всегда сами готовы проконсультировать, причем у нас есть контакты с производителями для решения не самых стандартных задач. Также мы напрямую работаем со строителями, завоевали их доверие и теперь они обращаются за материалами только к нам, — подчеркивает Игорь.
Эксперт обращает внимание, что практически у каждого бренда можно найти продукцию, наиболее подходящую под определенную сумму. Дело в том, что зачастую они выделяют несколько линеек, бюджетные и премиальные. Иногда экономнее комбинировать: для какого-то вида работ брать продукцию одного бренда, побюджетнее, для более сложных процессов — линейку другого производителя.
Относительно недавно магазин «Фишка Ремонта» открылся в Минск-Мире, на Алферова, 7 — можно сказать, в эпицентре новостроек.
— Местные говорят нам, что им очень удобна такая близость к дому, когда не нужно тратить время на логистику и поиски, а можно сразу прийти в офлайн-магазин и самостоятельно посмотреть нужные товары. Причем отмечают как огромный плюс то, что у нас представлен большой ассортимент для разных видов строительных работ. Далеко идти не надо и всё нужное в одном месте. Мы перед собой такую задачу и ставили — создать пространство, где единовременно можно приобрести всё, необходимое для ремонта, — делится Яна.
В магазине доступна услуга колеровки штукатурок и краски. Здесь представлено несколько торговых марок лакокрасочной продукции — MAV, Condor, Alpina, Caparol, Henkel и другие. Специалисты помогут подобрать цвет, выбрать базовые краски и колеровочные системы.
— Если же мы не можем добиться нужного решения пигментами, которые есть в наличии, то в любом случае стараемся оперативно решить вопрос с производителями, — акцентируют внимание представители бренда.
Есть у бренда и приятные бонусы для новоселов в виде скидки 7% на все стройматериалы. О ней нам подробно рассказала маркетолог «Фишки Ремонта» Яна Павлюкович:
— После покупки квартиры часто возникает ситуация, когда средства ограничены, поэтому такой бонус многим приятен. Чтобы его получить, нужно предупредить менеджера и показать ему подтверждение, что жилье приобретено недавно. Скидка доступна и при заказе в интернет-магазине, и при покупках офлайн. В будущем планируем еще интересные и выгодные акции для наших покупателей.
— Мы понимаем, что новоселам особенно важно чувствовать поддержку именно в начале ремонта, когда получены ключи и впереди самый сложный этап. Поэтому к скидке 7% мы добавили ещё одну приятную опцию — «Коробочку новосела», — отмечает маркетолог. — В ней собраны самые нужные вещи для старта работ. Набор помогает с первых шагов чувствовать, что ремонт под контролем. А чтобы процесс обустройства дома был комфортным и после окончания ремонта, мы формируем партнерскую программу: договоренности с магазинами мебели и декора позволят нашим клиентам получать дополнительные бонусы и на следующем этапе — когда дело дойдет до уюта.
А еще для подписчиков
«В места, которые не особо видны, старалась выбирать материалы попроще». Читатели Realt — о личном опыте ремонта
Напоследок давайте разберем еще несколько историй ремонта. Опыт других будет полезен тем, кто еще только планирует работы.
Мария:
— Мой опыт ремонта — это обновление комнаты в общежитии, где до меня жило около 10 семей. Так что обои отваливались практически вместе со штукатуркой, слоями и кусочками. Но мы сделали правильный выбор: заручились поддержкой соседей — студентов строительного факультета. Они определили для нас план работ, помогли с закупкой материалов, получилось бюджетно, быстро и функционально. Конечно, если бы в мое время был больший выбор решений, были скидки и акции, как, например, в
Павел:
— Думаю, реально сэкономить и нервы, и время мне помог дизайн-проект. Это такой четкий план, что нужно делать с помещением. Дизайнеры по этим вопросам имеют большую насмотренность и могут подсказать решения, о которых сам даже не догадываешься. Например, светодиодные ленты в карнизах. Казалось бы, мелочь, а создает абсолютно другую атмосферу дома. И это, кстати, стоит недорого.
Еще в современном ремонте много нюансов с освещением. К примеру, есть светильники 220v, а также 48v/24v/12v. Мало того, что для них нужны трансформаторы, но также важно их правильное расположение в квартире, чтобы в случае необходимости с легкостью заменить.
Анастасия:
— Квартира покупалась в новостройке, поэтому до ремонта она была никакая — голые стены и три кирпича на полу для обозначения санузла. Квартира большая, трешка в 90 квадратов, поэтому уже на старте было понятно, что нужен дизайн-проект. С такой площадью, чтобы правильно провести коммуникации, максимально комфортно и рационально всё расположить, придется обратиться к специалистам. Мне нужны были схемы и планы, как возводить стены. Также я понимала, что не обойдусь без строительной бригады, опять же из-за большой площади.
На этапе дизайн-студии, в которую я пришла незадолго до сдачи квартиры, начала экономить. Не понимала, зачем мне визуализация туалета или гардеробной, в которой просто шкафы, поэтому их не заказывала. Сейчас думаю, что можно было отказаться и от визуализации ванной, кабинета и лоджии. Также сразу отказалась от авторского надзора, на это не было лишних денег. Еще хочу сказать, что дизайнеры зачастую прописывают, где и что купить, и, как правило, это магазины-партнеры, где есть договоренности. Однако я потом искала похожие варианты в других магазинах и на этом сильно сэкономила. Да, времени ушло много, но его у меня тогда было больше, чем денег. Также у нас было запланировано две двери скрытого монтажа. Но, когда приехала в компанию, которая занимается этим, они мне просчитали бюджет, и я поняла, что это очень дорого. Пришлось отказаться от этого варианта и поставить обычные. Без ошибок, конечно, не обошлось, было много вопросов с дизайнерским проектом. Например, заложены дорогостоящие материалы, из-за вопросов в проекте лишилась рабочей зоны на лоджии, о которой мечтала, теперь она используется для хранения некоторых вещей.
Ремонтную бригаду удалось нанять за средний ценник. Первый раз я сама закупила материалы для черновых работ, но посмотрела, что у них общая сумма выходит меньше за счет их личных скидок, и потом уже они сами занимались закупкой. Я подключилась к процессу выбора материалов уже на этапе отделочных работ. Здесь тоже не всё покупала из предложенного дизайнерами, смотрела аналоги, чтобы вышло дешевле. А еще в места в квартире, которые не особо видны, старалась выбирать материалы попроще. Это также немного сэкономило бюджет.
Делайте ремонт по плану и без переплат
Заказывайте строительные материалы в
