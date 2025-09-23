Ремонт будет стоить как пол-квартиры? Экономим на отделке без ущерба качеству и учимся на чужих ошибках

Анастасия:

— Квартира покупалась в новостройке, поэтому до ремонта она была никакая — голые стены и три кирпича на полу для обозначения санузла. Квартира большая, трешка в 90 квадратов, поэтому уже на старте было понятно, что нужен дизайн-проект. С такой площадью, чтобы правильно провести коммуникации, максимально комфортно и рационально всё расположить, придется обратиться к специалистам. Мне нужны были схемы и планы, как возводить стены. Также я понимала, что не обойдусь без строительной бригады, опять же из-за большой площади.

На этапе дизайн-студии, в которую я пришла незадолго до сдачи квартиры, начала экономить. Не понимала, зачем мне визуализация туалета или гардеробной, в которой просто шкафы, поэтому их не заказывала. Сейчас думаю, что можно было отказаться и от визуализации ванной, кабинета и лоджии. Также сразу отказалась от авторского надзора, на это не было лишних денег. Еще хочу сказать, что дизайнеры зачастую прописывают, где и что купить, и, как правило, это магазины-партнеры, где есть договоренности. Однако я потом искала похожие варианты в других магазинах и на этом сильно сэкономила. Да, времени ушло много, но его у меня тогда было больше, чем денег. Также у нас было запланировано две двери скрытого монтажа. Но, когда приехала в компанию, которая занимается этим, они мне просчитали бюджет, и я поняла, что это очень дорого. Пришлось отказаться от этого варианта и поставить обычные. Без ошибок, конечно, не обошлось, было много вопросов с дизайнерским проектом. Например, заложены дорогостоящие материалы, из-за вопросов в проекте лишилась рабочей зоны на лоджии, о которой мечтала, теперь она используется для хранения некоторых вещей.

Ремонтную бригаду удалось нанять за средний ценник. Первый раз я сама закупила материалы для черновых работ, но посмотрела, что у них общая сумма выходит меньше за счет их личных скидок, и потом уже они сами занимались закупкой. Я подключилась к процессу выбора материалов уже на этапе отделочных работ. Здесь тоже не всё покупала из предложенного дизайнерами, смотрела аналоги, чтобы вышло дешевле. А еще в места в квартире, которые не особо видны, старалась выбирать материалы попроще. Это также немного сэкономило бюджет.