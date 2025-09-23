«Все висяки продаются именно осенью». Что происходит на рынке загородки прямо сейчас и закончился ли сезон

Цены на загородную недвижимость остаются стабильными, без резких скачков. В сегменте до ста тысяч долларов особенно активный спрос. На дорогих объектах и объектах с техническими или юридическими проблемами заметно увеличивается торг по сравнению с весенним периодом. Кстати, в целом, торг стал более гибким и конструктивным. Продавцы понимают, что сезон заканчивается и готовы идти навстречу, особенно если объект требует косметики или не имеет отопления. В отличие от прошлых лет, покупатели приходят с четким бюджетом и аргументами — они изучают рынок и сравнивают предложения.

Несмотря на то, что скоро октябрь и сезон для большинства дачников подходит к концу, шанс продать загородную недвижимость еще есть. Особенно если объект готов к проживанию, с документами и коммуникациями. Главное — адекватная цена, информативные фото и видео в рекламе и быстрая реакция на запросы покупателей.