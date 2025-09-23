|
«Все висяки продаются именно осенью». Что происходит на рынке загородки прямо сейчас и закончился ли сезон
Когда начинается осень, многие продавцы дач снимают объявления, уже не надеясь продать в этом сезоне. Но это не совсем правильное решение, уверены специалисты по недвижимости. Именно осенью рынок загородки вполне активный, а порой продается даже то, с чем были сложности в сезон. В чем причина этого и что вообще происходит с домами и дачами, Realt спросил в нескольких агентствах недвижимости.
«Сентябрь может оказаться активнее августа»
— В августе на рынке загородной недвижимости мы наблюдали неплохие показатели, хоть и с небольшим снижением в сравнении с июлем: в последний месяц лета было продано 87 домов и 77 дач, — называет цифры специалист по недвижимости агентства «ЭТАЖИ юнайтед» Светлана Никитюк. — Можно предполагать, что сентябрь окажется как минимум похожим по количеству сделок, а вполне вероятно, что сделок будет даже больше, чем в последний месяц лета. По данным на 17 сентября, уже было продано 46 домов и 43 дачи.
В целом, мы наблюдаем, что рынок стабильный: люди ездят и смотрят. И самый главный совет, который я из года в год даю собственникам: не снимайте объявление осенью. Многие уверены, что сезон закончился, а значит надо удалить объявление и снова выставить весной. Но я не устану повторять, что начало осени — это золотое время для продажи загородки. Именно осенью обычно у меня продаются «висяки», которые были в продаже долго. Порой осенью в два-три раза больше сделок, чем весной. Это можно легко объяснить: летом уходит большая часть объектов, рынок вымывается — объявления от агентств становятся лучше видны при меньшем количестве объявлений. И даже при снижающемся спросе продаться порой легче, чем весной или летом. Важно понимать, что сезон не закончился.
«Хиты сезона — модульные дома под ключ и участки с коммуникациями»
— По нашим наблюдениям, в августе и начале сентября все больше людей ищут не просто дачу, а полноценный загородный дом для круглогодичного проживания, замечает руководитель отдела продаж агентства «Квадратный метр» Руслан Глухов. — Особенно востребованы объекты в пределах 20–30 км от Минска — с хорошим подъездом, коммуникациями и возможностью жить зимой. Также вырос интерес к компактным, энергоэффективным домам, включая модульные и каркасные решения. Хиты сезона — одноэтажные дома в стиле шале, модульные решения «под ключ», участки с коммуникациями. Также востребованы дачи до 15 тысяч долларов и участки до 10 тысяч.
Цены на загородную недвижимость остаются стабильными, без резких скачков. В сегменте до ста тысяч долларов особенно активный спрос. На дорогих объектах и объектах с техническими или юридическими проблемами заметно увеличивается торг по сравнению с весенним периодом. Кстати, в целом, торг стал более гибким и конструктивным. Продавцы понимают, что сезон заканчивается и готовы идти навстречу, особенно если объект требует косметики или не имеет отопления. В отличие от прошлых лет, покупатели приходят с четким бюджетом и аргументами — они изучают рынок и сравнивают предложения.
Несмотря на то, что скоро октябрь и сезон для большинства дачников подходит к концу, шанс продать загородную недвижимость еще есть. Особенно если объект готов к проживанию, с документами и коммуникациями. Главное — адекватная цена, информативные фото и видео в рекламе и быстрая реакция на запросы покупателей.
«Торга больше 5 тысяч долларов с дачи ждать не стоит»
— В этом году лето на рынке загородной недвижимости было с активным стабильным спросом. Август не стал исключением: продавались загородные дома, дачи, недострои, — констатирует менеджер по загородной недвижимости агентства «Твоя столица» Лариса Самусенкова. — Когда начал снижаться курс доллара, многие не понимали, как себя вести — как итог, мы наблюдали в начале месяца небольшое затишье. Хотя некоторые продавцы хотели повышать стоимость своих объектов, но мы советовали этого не делать. Решили подождать, будет ли большой спрос.
В отличие от рынка квартир, сегмент загородной недвижимости более долгоиграющий: здесь все развивается в более спокойном режиме — внешние условия не так быстро могут повлиять на стоимость. Кстати, когда начали расти цены на квартиры, некоторые продавцы загородки тоже хотели повышать стоимость. Но мы объясняем, что делать этого не стоит.
Сейчас, во второй половине сентября, сделок с дачами заключается немного меньше, чем было летом. Но говорить, что сезон закончен, не стоит: покупатели продолжают присматривать различные варианты. Замечу, что активность не затухает даже зимой. Этому есть объяснение: сейчас не бывает очень снежных зим, а подъездные пути к большинству садовых товариществ чистят.
Что касается цен на загородную недвижимость, они сейчас стабильны: не растут и не падают. Конечно, к концу сезона многие покупатели ожидают торга, но он остается на прежнем уровне. Логично, что чем дороже объект, тем на большую сумму торга можно рассчитывать. К примеру, недавно мы продавали дом за 470 тысяч долларов — был торг около 70 тысяч. С дачи обычно торгуются не больше чем на 5 тысяч долларов.
